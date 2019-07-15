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Ayvalık'ta 31 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 Suriye, 14 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:36
Ayvalık'ta 31 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopterle yaptıkları devriye görevinde, hareket halinde olan lastik bot tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 15 Suriye, 14 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü çocuk, 9'u kadın ve 8'i erkek olan kaçak göçmen hakkında yasal işlemler sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:36
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık
  3. Kaçak göçmenler
  4. kaçak göçmen operasyonu

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