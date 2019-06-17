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Ayvalık ve Küçükköy’ün efsanevi futbolcusu Ali İhsan Erbil unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen yıl yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen, Küçükköy Spor ile Ayvalıkgücü’nde top koşturduğu yıllarda golcülüğüyle hafızalarda derin izler bırakan Ali İhsan Erbil, ölümünün seneyi devriyesinde arkadaşları ve dostları tarafından düzenlenen dostluk maçıyla anıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:34
Ayvalık ve Küçükköy’ün efsanevi futbolcusu Ali İhsan Erbil unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen yıl yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen, Küçükköy Spor ile Ayvalıkgücü’nde top koşturduğu yıllarda golcülüğüyle hafızalarda derin izler bırakan Ali İhsan Erbil, ölümünün seneyi devriyesinde arkadaşları ve dostları tarafından düzenlenen dostluk maçıyla anıldı.


Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarızeybek Spor Tesisleri’nde düzenlenen maçta Ayvalıkgücü Belediyespor ile Küçükköyspor’un veteran futbolcuları, aynı dönemde omuz omuza mücadele ettikleri Ali İhsan Erbil’i yad ederken, zaman zaman duygusal anlar da yaşadılar. Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar’ın yanı sıra döneminAyvalıkgücü Teknik Direktörü Kadri Karayıldız ile Küçükköyspor’un Teknik Direktörü Aytekin Erhanoğlu’nun da katıldığı maç öncesinde futbolculuğu kadar yardımseverliği, insanlığı ve dostluğu ile bölge halkının gönlünde taht kuran Ali İhsan Erbil’e ait dev bir pankart da açıldı.


Ali İhsan Erbil’in sevgili eşi Mürüvet Erbil ile çiftin çocukları Yusuf ve Adem Erbil’in de katıldıkları karşılaşma öncesindeki serenomide, sarı-kırmızılı ve kırmızı-beyazlı unutulmaz oyuncular toplu halde hatıra fotoğrafları de çektirmeyi ihmal etmediler.


Karşılaşma öncesinde konuşan Altay’ın efsane futbolcusu Milli Takım’ın “Vosvos Aytekin’i” Aytekin Erhanoğlu, Ali İhsan Erbil’i anarken, “Bu adamı kelimelerle anlatabilmek mümkün değil. Küçükköyspor’da yıllarca antrenörlük yaptım. Ali İhsan’a hiç taktik vermezdim. O’na sadece ‘Gol at yeter’ derdim. Öyle de yapardı ve hemen hemen her maçta da gol atardı. Rahatsızlığında kendisini ziyaret ettiğimde, ‘Sakın benim cenazeme gelme çok üzülürsün. Sakın gelme. Senin üzülmene katlanamam’ demişti. Bakın şu anda bile kalbim daralıyor” dedi. Aytekin Erhanoğlu’nun konuşmasının sonunda Küçükköyspor’un unutulmaz oyuncusu Ali İhsan Erbil’in eşi Mürüvet Ervil, Aytekin Erhanoğlu’nun boynuna sarılarak üzüntüsünü onunla paylaştı.


Küçükköy spor Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ali İhsan Erbil’e ait çerçeveli bir fotoğrafın Mürüvet Erbil ve çocukları Yusuf ve Adem’e hediye edildiği karşılaşma öncesinde konuşan Ayvalıkgücü’nun unutulmaz oyuncusu ve uzun yıllar teknik direktörlüğünü üstlenmesiyle tanınan Kadri Karayıldız ise “Aytekin ağabeyimin de söylediği gibi Ali İhsan bizim için hem büyük bir sporcuydu hem de çok büyük bir dosttu. Mesela ben Ali İhsan’ın ilk evlendiği günde damatlık arabasını süslemelerini yapmıştım. Onların evliliklerinin ilk gününde bende bulundum. Bugün burada olup, Ali İhsan’ı hep beraber yad etmek adına bizlerke beraber olan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.


Ali İhsan Erbil’in ruhuna duaların edilmesiyle başlayan karşılaşma 6-6’lık bir skorla dostça sona erdi.


Karşılaşma sonrasında muhabirimize açıklamalarda bulunan anlamlı gecenin gönüllü organizatörü Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, “Bugün Küçükköyspor’un ve bir süre de Ayvalıkgücü’nde forma giymiş bölgemizin efsanevi futbolcularından Ali İhsan Erbil ağabeyimiz için toplandık. Ali İhsan ağabeyimizin futbol oynadığı yıllarda birlikte mücadele ettiği takım arkadaşları da bugün buradalar. Hep birlikte geçen yıl yitirdiğimiz Ali İhsan ağabeyimizi da anmış olduk. Böylelikle de O’nun eski takım arkadaşları dayıllar sonra bir araya gelmiş oldular. Böylesi anlamlı bir organizasyona imza atmaktan son derece mutlu ve bir o kadar da gururluyum” diye konuştu.


Ayvalık’en efsane futbolcusu Ali İhsan Erbil anısına düzenlenen dostluk maçını izlemeye oldukça kalabalık bir vatandaş grubunun gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:34
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