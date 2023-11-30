  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kasa doldu, Zillet sustu

Cihat Yaycı İsrail'in Türkiye planını duyurdu! Dehşete düşüren detayı ilk kez kamuoyu ile paylaştı

PKK’nın CHP’yi desteklemesinin özeti! Teröristlerin cirit attığı yere bir de böyle bakın

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Eurofighter' ve 'KAAN' mesajı!

Ortak hedefleri Erdoğan karşıtlığı! Birbirine mahkumlar buluştu

Herkes kuyumcuya altın almaya koşuyor ama uzman isim gram altınla ilgili şok haberi verdi! Maalesef tarihi de duyurdu

The Guardian yazdı "Amerikalılar, 'Filistinli Müslümanların direnişini anlamak için Kur'an okumaya başladılar

Bakan Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması! Tarih vererek duyurdu

Asgari ücret için tarih veren Bakan Işıkhan’dan ev hanımlarına müjde! Mutlaka yerine getirilecektir

Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Seçil Erzan'ın koğuş arkadaşlarına bakın
Yerel Ayvalık sahilinde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Ayvalık sahilinde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:39:00 -
Ayvalık sahilinde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Altınova Mahallesi sahilinde devriyeye çıkan İl Jandarma ekipler, kumsalda yabancı uyrukluların bulunduğunu fark etti.

Ekipler, aralarında 8 kadın ve 20 çocuğun da olduğu Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni İskele Jandarma Karakolu'na götürdü.

Bu kişilere gıda, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlem başlatılan yabancı uyrukluların, İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Yunanistan ölüme, biz hayata bağladık: Göçmenleri yine ölüme ittiler
Yunanistan ölüme, biz hayata bağladık: Göçmenleri yine ölüme ittiler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan ölüme, biz hayata bağladık: Göçmenleri yine ölüme ittiler

Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı

Yerel

Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı

470 kaçak göçmen yakaladılar!
470 kaçak göçmen yakaladılar!

Dünya

470 kaçak göçmen yakaladılar!

Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı

Gündem

Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23