Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden çölyak uyarısı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Sağlık Müdürlüğü, ince bağırsakta hasar oluşturan sindirim sistemi rahatsızlığı olan çölyaka karşı vatandaşları uyardı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çölyakın genetik bir hastalık olduğu belirtildi.

Çölyakın; çocukluk, ergenlik, orta yaş ve yaşlılıkta görülebildiği aktarılan açıklamada,"Hastalık bazı bireylerde yıllarca hiç belirti vermez veya çok hafif seyredebilir ve kişi çölyak hastası olduğunu uzun süre fark etmeyebilir. Hastalık tipik belirtilerle başlayabileceği gibi çok hafif belirtilerle de seyredebilir. Çölyak hastalığı her yaşta teşhis edilebilir. Çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı da düşündürmektedir. Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir” denildi.

Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile konulduğunun aktarıldığı açıklamada, “ Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar yulaf tahıllarında bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir. Çölyak hastaları, buğday, arpa, çavdar, yulaflı gıdalar tüketmedikleri gibi ayrıca marketlerde satılan hazır gıdaların içeriklerine de dikkat etmelidirler."ifadeleri yer aldı.

Açıklamada; uzun süren ishal, tekrarlayan karın ağrısı, uzun süren kabızlık, tekrarlayan kusma, kilo alamama, kilo kaybı, boy kısalığı, ergenlik gecikmesi, kansızlık, kemik erimesi, kısırlık ve tekrarlayan düşükler gibi belirtilerin biri veya bir kaçı birlikte görülebileceği gibi Çölyak hastalığının belirti olmaksızın sessiz bir gidiş gösterebileceğine de dikkat çekildi.