  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ayvalık açıklarında batan bottaki sığınmacılardan birinin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 08:50:40 -
Ayvalık açıklarında batan bottaki sığınmacılardan birinin cesedine ulaşıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan botun batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının 30 Haziran'a kadar yürüttüğü çalışmalarda, batan bottaki sığınmacılardan 36'sı kurtarıldı.

Ekipler, kaybolduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama faaliyetlerini sürdürürken bir ceset buldu. Kıyıya çıkarılan cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaybolduğu değerlendirilen 3 sığınmacıyı arama çalışması ise sürüyor.

- Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, 29 Haziran'da gece saatlerinde ihbar üzerine gittikleri Çıplak Ada'nın yaklaşık 1 mil batısında bir botun yarı batık durumda olduğunu ve denizde sığınmacıların bulunduğu belirlemişti. Bunun üzerine bölgeye 3 bot, helikopter ve uçağın yanı sıra dalış emniyet ve güvenlik timi gönderilmişti.

Kurtarılan kişiler ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylemişti. Sığınmacıların, botta 40 kişi olduklarını ifade etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı