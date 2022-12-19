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Gündem Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 22:06:00 -
Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında, iki can salı içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik "TCSG-907" botuyla Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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