Ayvacıklı depremzedeler kura çekimiyle konutlarına kavuştu

Çanakkale'^nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki 36 yerleşim yerinde 1071 konut, 134 ahır ve 10 işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Bölgede depremden etkilenen 3 bin 450 vatandaş, kurulan 1052 yaşam konteynırına yerleştirildi. Ardından da başvuruda bulunan depremzedeler için AFAD Başkanlığı tarafından ihale edilen konutlar TOKİ tarafından yapılmaya başlandı.



TOKİ tarafından Yukarıköy köyünde yapımı tamamlanan 116 konutun hak sahipleri köy meydanında noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekiminde, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, AFAD İl Başkanı Levent Yılmaz hazır bulundu.



Yukarıköy’deki 116 adet konutun kura çekiminin ardından, Gülpınar Köyü Kızılkeçili mahallesinde de 16 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Çamkalabak köyünde ise yapımı tamamlanan 73 konut için noter huzurunda kura çekimi yarın yapılacak.





Kura çekimine katılan Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, evlerin hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapıldığını belirterek, "Kura çekiminden sonra hak sahipleri konutlarına yerleşecek. Bakın bu sürecin ilerlemesinde devletimiz hep yanımızda oldu ve bizleri yalnız bırakmadı. İki yıldır bölgede jeolojik etütler yapıldı ve bir takım alanlar dere, sit alanları çıktı. Bunlarla tek tek uğraştık ve bu güne kadar geldik. Buradaki deprem konutları imrenilecek konutlar oldu. Burada yaşayan halk için depreme dayanıklı evler yapıldı. Halkta yapılan evlerden memnun, yüzleri gülüyor. Konteynerlerde yaşayan vatandaşlarımız evlerine yerleşmek için gün sayıyor. Buradaki vatandaşlarımızın yüzlerindeki mutluluk ve heyecanı görmek bizi de mutlu ediyor. Devletimize ve milletimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



Ayvacık’ta yapımı tamamlanan deprem konutları hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz ise "6 Şubat 2017 tarihinde yaşanan depremden sonra müdahale çalışmalarımız gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın barınma sorunu için Ayvacık'ın 36 yerleşim yerinde konteyner evler kurduk. Bununla alakalı vatandaşlarımızın tüm hassasiyetleri göz önünde bulundurarak mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti sarf ettik. Daha sonra kalıcı deprem konutlarının yapımı başladı. Ayvacık'ın Yukarköy köyünde 116 adet, Gülpınar Kızılkeçili mahallesinde 16 adet ve Çamkalabak ve mahallelerinde de 73 olmak üzere toplam 205 adet konutun yapımı tamamlandı. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.