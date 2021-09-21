Ayvacık Belediyesi işyeri kiralama ihalesi düzenliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14.30’da Belediyenin toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İhale bedeli aylık 1750,00-TL olup, ihale geçici teminatı ise 1890,00-TL dir.

İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye en geç 30.09.2021 günü saat 14.00’e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.

İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez.

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