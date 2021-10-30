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Kadın - Aile Ayva kompostosu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ayva kompostosu nasıl yapılır?

Ayva kompostosundaki vitaminler ve mineraller kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, fosfor, sülfürdür.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 10:33:00 -
Ayva kompostosu nasıl yapılır?

Ayva kompostosundaki vitaminler ve mineraller kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, fosfor, sülfürdür. Özellikle kalp sağlığı için çok faydalı bir içecektir. İşte size kış sofralarına yakışacak Ayva komposto tarifi.

Malzemeler

  • 5 adet orta boy ayva,
  • 2 lt su,
  • 1 su bardağı şeker,
  • 5-6 tane karanfil.

Hazırlanışı

Ayvaları iyice yıkadıktan sonra soyup çekirdeklerini çıkarın ve küp küp doğrayın, ayvaları, suyu, şekeri ve karanfilleri bir tencereye alıp ayvalar yumuşayana kadar pişirin. Soğuk servis edin. Afiyet olsun.

 

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