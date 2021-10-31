Ayva kilo aldırır mı?

Özellikle kış mevsiminde sıklıkla karşılaştığımız ve en çok tercih edilen meyve olan ayva kanserden korumada, bağışıklık güçlendirmede, vücuttaki fazla suyu atmada, düşük kalori miktarı ile zayıflama diyetlerinde de kullanılmaktadır. İçerisinde bol miktarda A, B ve C vitamini içerir. Çiğ olarak tüketilmesi ve zayıflama diyetlerinde öneriliyor.

Ayva glisemik indeksi düşük bir meyve, yani kan şekerinizi çok hızlı yükseltmiyor. Bu nedenle diyabetiniz varsa veya diyet yapıyorsanız ayvayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayva ayrıca öğünlerde tercih ettiğinizde lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı oluyor.

Tokluk süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide- bağırsak hastalıklarından korumadan cildin genç kalmasına katkı sağlamasına kadar pek çok faydası olan ayvanın kalorisi de bir o kadar düşük. 100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Ayvanın yaprağı meyvenin kendisinden ve kabuğundan çok daha fazla fenolik bileşik içeriyor. Dolayısıyla özellikle ayva yapraklarını kurutup çay olarak tüketerek hem tadından faydalanabilir hem sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.