Kış aylarında bolca tüketilen ve reçelleri, tatlıları dahi yapılan meyvedir ayva. Uzmanlar ise bu meyvenin adeta şifa dağıttığını anlattı. Ayvanın iyi geldiği hastalıklar nelerdir? Ayva kabuğunun faydaları nelerdir?

Ayvanın faydaları hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Ayva besin öğelerinden zengindir. A, C ve B grubu vitaminleri (folat) ile kalsiyum, demir, fosfor, bakır, potasyum, selenyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yağdan fakir, liften zengin bir meyvedir" dedi ve ayvanın iyi geldiği hastalıkları açıkladı.

Ayvanın faydaları hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Ayva besin öğelerinden zengindir. A, C ve B grubu vitaminleri (folat) ile kalsiyum, demir, fosfor, bakır, potasyum, selenyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yağdan fakir, liften zengin bir meyvedir" dedi ve ayvanın iyi geldiği hastalıkları açıkladı.

Peptik ülserler için kullanılır, ayva balla karıştırılıp tüketildiğinde kolit, diyare, bağırsak enfeksiyonları ve kabızlık için idealdir.

Çin'de özellikle ayva kabuğu ülser tedavisinde, ıslatılmış ve haşlanmış ayva tohumlarından oluşan jöle de göz problemlerini rahatlatmak, mukoza zarı iltihapları ve hatta boğaz ağrılarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bazı çalışmalar ayvanın içerdiği güçlü antioksidanlar ile kötü kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olduğunu ve ayva suyunun stresle mücadele eden bireylerde etkili olduğu yönündedir. Ayva bulantı ve kusmayı engeller, sabah bulantılarını giderici bir meyvedir.

Yapılan bir Japon çalışmasında ayva kabuğundaki anti-viral maddelerin Hepatit A,B ve C'ye neden olan organizmaların büyümesini engellediği saptanmıştır. Ayvadaki vitamin ve minerallerin karaciğer fonksiyonlarını uyardığı ve pankreas yetersizliği tedavisinde de yardımcı rol oynadığı iddia edilmektedir.