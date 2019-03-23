0553 313 94 23

Ayva kabuğunun faydaları nelerdir?

Kış aylarında bolca tüketilen ve reçelleri, tatlıları dahi yapılan meyvedir ayva. Uzmanlar ise bu meyvenin adeta şifa dağıttığını anlattı. Ayvanın iyi geldiği hastalıklar nelerdir? Ayva kabuğunun faydaları nelerdir?

23 Mart 2019 Cumartesi 20:04
Ayva kabuğunun faydaları nelerdir?

Kış aylarında bolca tüketilen ve reçelleri, tatlıları dahi yapılan meyvedir ayva. Uzmanlar ise bu meyvenin adeta şifa dağıttığını anlattı. Ayvanın iyi geldiği hastalıklar nelerdir? Ayva kabuğunun faydaları nelerdir?

Ayvanın faydaları hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Ayva besin öğelerinden zengindir. A, C ve B grubu vitaminleri (folat) ile kalsiyum, demir, fosfor, bakır, potasyum, selenyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yağdan fakir, liften zengin bir meyvedir" dedi ve ayvanın iyi geldiği hastalıkları açıkladı.

Ayvanın faydaları hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Ayva besin öğelerinden zengindir. A, C ve B grubu vitaminleri (folat) ile kalsiyum, demir, fosfor, bakır, potasyum, selenyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yağdan fakir, liften zengin bir meyvedir" dedi ve ayvanın iyi geldiği hastalıkları açıkladı.

Peptik ülserler için kullanılır, ayva balla karıştırılıp tüketildiğinde kolit, diyare, bağırsak enfeksiyonları ve kabızlık için idealdir.

Çin'de özellikle ayva kabuğu ülser tedavisinde, ıslatılmış ve haşlanmış ayva tohumlarından oluşan jöle de göz problemlerini rahatlatmak, mukoza zarı iltihapları ve hatta boğaz ağrılarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bazı çalışmalar ayvanın içerdiği güçlü antioksidanlar ile kötü kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olduğunu ve ayva suyunun stresle mücadele eden bireylerde etkili olduğu yönündedir. Ayva bulantı ve kusmayı engeller, sabah bulantılarını giderici bir meyvedir.

Yapılan bir Japon çalışmasında ayva kabuğundaki anti-viral maddelerin Hepatit A,B ve C'ye neden olan organizmaların büyümesini engellediği saptanmıştır. Ayvadaki vitamin ve minerallerin karaciğer fonksiyonlarını uyardığı ve pankreas yetersizliği tedavisinde de yardımcı rol oynadığı iddia edilmektedir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:04
  1. ayva
  2. ayva kabuğu
  3. ayva kabuğunun faydaları
  4. ayva kabuğundaki şifa
  5. ayva kabuğu neye iyi gelir
  6. ayva kabuğu hangi hastalıklara iyi gelir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elbistan’da tır ile otomobil çarpıştı: 5’i çocuk 6 yaralı
    1. Elbistan’da tır ile otomobil çarpıştı:..
    2. BDDK’dan manipülatif döviz alımına..
    3. Dr. Hıdır; “Yetiversin gari Osman Abi”
    4. Ali İhsan Yavuz Tank Palet için net..
    5. Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa..
    6. A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. CHP adayı Aras, Bodrum projelerini..
    9. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    10. Türkiye düşmanı ve terör sevici Kati..
    11. Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası..
    12. Elma sirkesinin faydaları nelerdir?
    13. Mehmet Kocadon ekranda gazetecilerin..
    14. Finalin adı Eczacıbaşı Vitra -..
    15. "82 milyon vatandaşı başımın üstünde..
    16. Kolon kanseri tanısı nasıl konur?
    17. Senegalli turiste hakaret eden taksici..
    18. Bakan Varank ’Milli Nişangahları’..
    19. Denizli’de çarpışan iki otomobil..
    20. Bakan Ersoy'dan sandık görevlilerine..
    21. Samboda iş birliği anlaşması
    22. "Recep Tayyip Erdoğan'a her..
    23. Yıldırım, Sivaslılarla bir araya geldi
    24. Ayva kabuğunun faydaları nelerdir?
    25. Erdoğan Tok, İYİ Partili isme..
    26. Sıcak çay içmek bakın ne kadar zararlı..
    27. "AB yerel yönetimlerle iş birliğini..
    28. Bursaspor'un borcu açıklandı
    29. Sarı Yelekliler 19’uncu haftada yine..
    30. Aracına aldığı turiste hakaret eden..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok