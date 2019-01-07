Aytemiz Alanyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları





ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ikinci yarıda hedeflerinin 40 puana ulaşmak olduğunu söyledi.

Goldcity Turizm Kompleksi'nde devre arası hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un akşam idmanını izleyen Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamp programının çok iyi bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

Alanyaspor'u ağırlayan Aydoğan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Hocamız ilk yarı bitimiyle kursa katılmıştı ve dün akşam dönerek bugünkü antrenmanlara katıldı. Takımımız her yıl burada kamp yapıyor, çok iyi bir zeminde çalışıyor." dedi.

Devre arası transfer çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, "Ozan Tufan'ı renklerimize bağladık. Önümüzdeki günlerde 2-3 takviye daha yapacağız." diye konuştu.

Geçen yıl ligi 40 puanla tamamladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu yıl da 40 puanda bitirmek istiyoruz. Elbette bu yıl lig, çok daha farklı. Sıralamada çıtanın yükselme durumu var. İlk yarı itibariyle de bunu zaten gördük. Takımlar birbirini yenebilecek güçte. Bu yıl diğer yıllardan daha sıkıntılı. İkinci yarıda çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Çalışmalar sürüyor





Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, 5'e 2 top çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

İdmana sakatlığı süren Isaac Sackey ve Mbilla Etame katılmadı.



Öte yandan idman öncesi Antalya Tıp Fakültesinde tedavi gören lösemi hastası Yağmur Damla Yanık için futbolcular ve teknik ekip, çekilen toplu fotoğrafla geçmiş olsun dileğinde bulundu.



