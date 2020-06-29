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Spor

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 21:37:21 -
Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.

Turuncu-yeşilliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, Alanyasporlu futbolcu Anastasios Bakasetas için idman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.


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