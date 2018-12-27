Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı hedefine ulaşamadı





ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını son 3 yılda olduğu gibi 18 puanla kapattıklarını hatırlatarak, "Bu sezon beklentimiz biraz fazlaydı. İlk yarıda 25 puanı hedeflemiştik." dedi.

Süper Lig'de 3. yılını geçiren Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısı itibarıyla hedefledikleri puana ulaşamadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Aslında baktığınızda 5 penaltı kazanmışız ancak 4'ünü atamamışız. Kaçırdığımız penaltılar bize 4 puana mal oldu. Belki bu puanları alsaydık, hedeflerimize daha da yaklaşırdık" diye konuştu.





- "Sergen Yalçın'la kazanmaya çok yaklaştık"





Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktıkları son 3 maçta kazanmaya çok yaklaştıklarını anlatan Hasan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Son 3 maç çok zorluydu ve kazanabileceğimiz karşılaşmalardı. Çaykur Rizespor enteresan maçtı. Son dakikalarda penaltı kaçırdık. Beşiktaş maçında da penaltımız verilmedi ve çok gol kaçırdık. Keza Medipol Başakşehir maçının ikinci yarısında iyi futbol ve kaçan pozisyonlar vardı ancak bu maçlarda birer puan aldık."

Son 3 maçta oynadıkları futbolun kendilerini gelecek için umutlandırdığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu maçlarda forvet oyuncularının sakatlıkları ve cezalı oyunculara rağmen ligin ilk yarısındaki zorlu süreçte 18 puan aldık. Maalesef bazı olaylar neticesinde ilk yarıyı 18 puanla kapattık." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, ikinci yarıda çok daha zorlu bir ligin kendilerini beklediğini belirterek "Ligde takımlar arasında puan farkı çok yok. 30 puanın altında olan takımlar arasında 2-3 maçlık fark var. Enteresan bir lig ve hepimiz için zorlu bir süreç olacak." değerlendirmesini yaptı.





- VAR eleştirisi





Hasan Çavuşoğlu, bu sezon ligde ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin genel olarak başarılı olduğunu söyledi.

VAR sistemini destekleyenlerden biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, uygulamada bazı hataların olduğunu belirterek, şu eleştirilerde bulundu:

"VAR sisteminde birtakım hatalar var. Örneğin Beşiktaş maçında verilmeyen net penaltımız... Keza Başakşehir maçında Welington'a gösterilen kırmızı kart... Ne hikmetse bizim pozisyonlarda VAR'a gidiliyor, rakip takımların pozisyonlarında VAR'a başvurulmadı. Enteresan bir şey. Bunları doğru yönetmek lazım. Hakemlerin hata yapabileceğini her zaman söyleyebilen başkanlardanım. Ama bazen de sanki art niyetli gibi hareketler ortaya çıkınca, o zaman da 'Art niyet mi var?' diye düşünüyorsunuz. VAR bu yıl çıktığı için hakemlerimiz zorlanabiliyor ama ikinci yarıda bu konularda hiçbir takımın zarar görmesini istemeyiz. Takımların canlarının yandığını VAR sistemi olmadan çok gördük. Şimdi çok daha iyi. VAR sistemini herkese eşit uygulamak lazım. Bazen olmuyor. Bizim maçlarımızda da hakemlerin takdir haklarını rakip takımlara kullanıldığını gördük."





- "İyi bir Alanyaspor izlettirmeyi düşünüyoruz"





Süper Lig'in ilk yarısında ligin zirvesinde Medipol Başakşehir'in bulunduğunu hatırlatan Hasan Çavuşoğlu, hemen altında Anadolu takımlarının yer almasının ligdeki mücadelenin ne kadar üst düzeye çıktığını gösterdiğini kaydetti.

Burada şans faktörünün de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz de bu konuda biraz şanssızlık yaşadık. Sakatlıklar ve penaltı atamama bunların başında geldi. İnşallah ikinci yarıya eksik bölgeleri tamamlayarak daha iyi futbol oynayacağız. Eksik bölgelere transferler yapabilirsek, ikinci yarıda iyi bir Alanyaspor taraftarlara izlettirmeyi düşünüyoruz." yorumunu yaptı.





- "Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur"





Hasan Çavuşoğlu, ikinci yarıda daha skorer bir Alanyaspor oluşturabilmek için belirlenen bölgelere transferler yapacaklarını bildirdi.

Şu anda transferlerde görüştükleri oyuncuların olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Netleşmeden herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ortada bir şey yokken bir futbolcunun ismini zikretmek doğru değil. Burada sadece Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur. Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler. Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu, Sergen Yalçın istediği için. Ama bu konuyla alakalı net bir gelişme yok ve olumlu bir sinyal de yok."

Vagner Love ve Emre Akbaba transferlerinde doğru adımlar attıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Futbolcuları zamanı gelince değerlendirmek lazım. Vagner bugün bizde kalsaydı satabilir miydik? Keza Emre Akbaba'nın bizde son sezonuydu. Gönlünde büyük bir takımda oynamak vardı. Biz de bu anlamda önünü açtık ve yanında olduk." ifadelerini kullandı.





- "Taraftarların çekirdek yemesi dışarıdan çirkin görünüyor"





Başkan Çavuşoğlu, taraftarların bir takım için ne kadar önemli olduğunu Medipol Başakşehir maçının ikinci yarısında gördüklerini söyledi.

Verilen bu desteğe teşekkür eden Çavuşoğlu, bunun tüm maçlarda ve 90 dakika süreyle olmasını temenni ederek, şunları aktardı:

"İkinci yarıyla taraftarlarımızdan özellikle maraton tribünündeki taraftarı ateşlemesini bekliyoruz. Bu arada bu desteği söylerken bir de eleştiride bulunmak istiyorum. Özellikle maraton tribünde çekirdek olayı var. Baktığınızda 'arı' gibi taraftarların çekirdek yemesi dışarıdan çirkin görünüyor. Çekirdek bittikten sonra harekete geçiyorlar ama maçın başından sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Biz Başakşehir maçının ikinci yarısındaki gibi taraftar görmek istiyoruz. İnşallah ikinci yarıda tribünde desteklerini verirlerse takım için itici güç oluyorlar. Kendilerine camiamız adına bugüne kadar verdikleri destek için de teşekkür ediyoruz."