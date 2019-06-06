0553 313 94 23

Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile anlaştı

06 Haziran 2019 Perşembe 14:29
Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile anlaştı

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Sezon sonu sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşamayan turuncu-yeşilli kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor’dan ayrılan Erol Bulut ile anlaştı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.'' ifadelerine yer verildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:29
  1. Alanyaspor
  2. anlaşma
  3. Erol Bulut
  4. Futbol
  5. SÜPER LİG
  6. Teknik direktör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te akü deposunda çıkan yangın korkuttu
    1. Siirt’te akü deposunda çıkan yangın..
    2. Saklıkent’e bayram bereketi
    3. Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü..
    4. 60 bin TL cezası var, takan yok!..
    5. Abant'ta bayram yoğunluğu
    6. Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu..
    7. Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz..
    8. Başsavcıdan Netanyahu’ya ret
    9. Sülfürik asit yüklü tanker devrildi;..
    10. Hastane personeli yaralı karaca için..
    11. Ardahan lise taban puanları 2019..
    12. Kocaeli’deki fabrika yangınında ölü..
    13. Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu
    14. Bayramda köye ayı indi
    15. Yıldırım’ın, kendisini havalimanında..
    16. İran'da Ruhani kabinesinde son istifa..
    17. Sri Lanka’da Dang Humması salgını: 28..
    18. Dev gemi mehter takımı ile karşılandı
    19. Diyarbakır'da iki kazanın sonucu 29..
    20. Ordu lise taban puanları 2019 Ordu..
    21. Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe..
    22. Bursa Büyükşehir’in atletizm takımı..
    23. Çalışır durumdaki biçerdöverin içine..
    24. Ankara Zabıtasından çöp ve atık..
    25. Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi
    26. İzmir karayolunda kaza: 9 yaralı
    27. Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
    28. CHP Alpu teşkilatı, Kazım Kurt’u..
    29. Bayramın son gününde de iskele ve..
    30. Biçerdövere düşen genç feci şekilde..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular