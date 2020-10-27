Aytekin Çakmakçı, SETEM Emek Ödülü'nün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri kapsamında verilen SETEM Emek Ödülü, bu yıl Aytekin Çakmakçı'ya verilecek.

Aytekin Çakmakçı; Kriton İlyadis, Gani Turanlı, Manasi Filmediris, Mike Rafaelyan, Cezmi Ar, Özdemir Öğüt gibi usta görüntü yönetmenlerine asistanlık yaparak başladığı sinemada, 100'e yakın film ve birçok dizinin görüntü yönetmenliğini üstlendi.



"Yılanların Öcü", "Muhsin Bey", "Mum Kokulu Kadınlar", "Arabesk", "Sen Türkülerini Söyle", "Işıklar Sönmesin" adlı yapımların da aralarında bulunduğu birçok önemli filme imza atan Çakmakçı, 1986'da Yılanların Öcü ile Altın Portakal’da, 1996'da ise Mum Kokulu Kadınlar ve Işıklar Sönmesin ile Altın Koza’da En İyi Görüntü Yönetmeni seçildi.

SETEM’in kurucu üyeleri arasında yer alan Çakmakçı, 2013'te İKSV Sinema Onur Ödülü aldı.

Aytekin Çakmakçı kariyeri boyunca Zeki Ökten, Şerif Gören, İrfan Tözüm, Yusuf Kurçenli, Halit Refiğ, Ertem Eğilmez, Bilge Olgaç, Erdoğan Tokatlı, Tunç Başaran, Erden Kıral, Semih Kaplanoğlu, Zülfü Livaneli, Yavuz Turgul, Reis Çelik ve Sinan Çetin ile çalıştı.