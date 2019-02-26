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Aytaç Arman kimdir nerelidir? | Aytaç Arman son dakika vefat etti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman vefat etti. Aytaç Arman’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Aytaç Arman 1971 yılında Yılmaz Güney'in "baba" filminde oynadı. Aytaç Arman, 1974 yılında Süreyya Duru'nun yönettiği, Perihan Savaş ile baş rolünü paylaştığı "Bedrana" adlı film; 11. Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda En iyi 2. Film" ödülü aldı. Hayatını kaybeden Aytaç Arman kimdir? Aytaç Arman nereli ve kaç yaşındaydı?

26 Şubat 2019 Salı 17:30
Aytaç Arman kimdir nerelidir? | Aytaç Arman son dakika vefat etti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman vefat etti. Aytaç Arman’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Aytaç Arman kimdir? Aytaç Arman nereli ve kaç yaşındaydı? 

Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman, Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Haberi Menderes Sabancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) sosyal medya hesaplarından duyurdu. BİROY yaptığı açıklamada “Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz”

Aytaç Arman kimdir?

22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da doğmuştur.  Gerçek adı Veysel İnce'dir. Adana'da Erkek sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 1966 yılında Tarsus'ta bir boya fabrikasında işçiında Mimarlık ve Mühendislik fakültesinde okurken Ekstra Ekspres gazetesinin açtığı artist yarışmasında ikinci oldu. Aytaç Arman, 1971 yılında Ses Dergisinin açmış olduğu yarışmaya da katılır. Aynı yarışmada Tarık Akan birinci olurken, Aytaç Arman'da ikinci seçilir. Ardında sinema oyunculuğuna başladı. 1971 yılında Yılmaz Güney'in "baba" filminde oynadı. 

Aytaç Arman, 1974 yılında Süreyya Duru'nun yönettiği, Perihan Savaş ile baş rolünü paylaştığı "Bedrana" adlı film; 11.Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda En iyi 2. Film" ödülü aldı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14. Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülü kazandı.  

1988 yılında Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı,Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu" filmi "En İyi Film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Aytaç Arman, rol aldığı bir çok sinema filminden başka bir çok dizide de oynamıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Sinema emekçileri deneği üyeliğinden 18 yılla yargılandı. Beraat etti. 

1985 yılında Necati Cumalı'nın hikayesinden senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı "Adı Vasfiye" adlı filmde Müjde Arile başrolde oynadı. Çok sevdiği ve değer verdiği 1972 model mavi vosvos arabası vardır. 2006 yılında sinema yazarı Burçak Evren, Aytaç Arman hakkında biyografi kitabını yazdı. Aytaç Arman, evlidir. Bir oğlu vardır. 

Ödülleri 

25. Antalya Film Şenliği - 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Gece Yolculuğu 

25. Antalya Film Şenliği - 1988, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Gönderilmemiş Mektuplar 

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2003, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Gönderilmemiş Mektuplar 

Filmografisi 

Hacı - 2006 

Candan Öte - 2006 

Düşler ve Gerçekler - 2005 

Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey - 2005 

Sen Ne Dilersen - 2005 

Perçem - 2004 

Karşılaşma - 2002 

Gönderilmemiş Mektuplar - 2002 

Berivan - 2002 

Öyle Bir Sevda ki - 2002 

Melekler Evi - 2000 

Bedel - 2000 

Yüzleşme - 1999 

Kıvılcım - 1999 

Yılan Hikayesi - 1999 

Akrebin Yolculuğu - 1997 

Bir Umut - 1997 

Kurtuluş - 1996 

Yaban - 1996 

Yer Çekimli Aşklar - 1995 

Sahte Dünyalar - 1995 

Buluşma - 1994 

İz - 1994 

Yolcu - 1994 

Kurşun Adres Sormaz - 1992 

Bekle Dedim Gölgeye - 1990 

Gece Yarısı Vurgunu - 1990 

Perili Köşk - 1990 

Kantodan Tangoya - 1989 

Av Zamanı - 1988 

Gece Yolculuğu - 1987 

Bir Avuç Gökyüzü - 1987 

Biri Ve Diğerleri - 1987 

Kadının Adı Yok - 1987 

Uzun Bir Gece - 1986 

İstek - 1986 

Sıcak Tatlı Yaz - 1986 

Fatmagül'ün Suçu Ne - 1986 

Parmak Damgası - 1985 

Adı Vasfiye - 1985 

Sönmüş Ocak - 1980 

Düşman - 1979 

Fırat'ın Cinleri - 1977 

Güneşli Bataklık - 1977 

Ben Sana Mecburum - 1976 

Bu Nasıl Dünya - 1976 

Ne Haber - 1976 

Nereye Arkadaş - 1976 

Seni Sevmekle Suçluyum - 1976 

Yazgı - 1976 

Ne Umduk Ne Bulduk - 1976 

Kara Çarşaflı Gelin - 1975 

Evde Kalmış Kızlar - 1975 

Enişte - 1975 

Sevgili Halam - 1975 

Yarınlar Kimin - 1975 

Yarın Olmaz Şimdi - 1975 

Yaşamak Daha Zor - 1975 

Evet mi Hayır mı - 1974 

Gerçek - 1974 

Batak - 1974 

Babalık - 1974 

Bahriyeli Kemal - 1974 

Bir Ana Bir Kız - 1974 

Çılgın Arzular - 1974 

Hostes - 1974 

İstek - 1974 

Tek Başına - 1974 

Cici Kız - 1974 

Bedrana - 1974 

Yalancı / Çok Yalnızım - 1973 

Babaların Günahı - 1973 

Aşkın Zaferi - 1973 

Bir Dost Bulamadım - 1973 

Çocuğumu İstiyorum - 1973 

Felek - 1973 

Izdırap - 1973 

Kader Çıkmazı - 1973 

Oğlum Osman - 1973 

Teslim Ol Baba - 1973 

Ve Onu Vurdular - 1973 

Zambaklar Açarken - 1973 

Anneler Günü - 1973 

Vukuat Var - 1972 

Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972 

Bir Baltaya Sap Olamadım - 1972 

Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü - 1972 

Yirmi Yıl Sonra - 1972 

Murat İle Nazlı - 1972 

Oğlum - 1972 

Korkusuz Aşıklar - 1972 

Aslanların Ölümü - 1972 

Ekmekçi Kadın - 1972 

Elveda Yavrum - 1972 

Kadın Yapar - 1972 

Murat İle Nazlı - 1972 

Tövbekar - 1972 

Hayat Cehennemi - 1971 

Baba - 1971 Ali 

Ödülleri

25. Antalya Film Şenliği - 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Gece Yolculuğu 

40. Antalya Film Şenliği - 2003, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Gönderilmemiş Mektuplar 

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2003, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Gönderilmemiş Mektuplar 

20. Londra Türk Film Festivali - 2015, Yaşam Boyu Başarı ödülü

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:30
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  3. Adana
  4. Aytaç Arman kimdir nerelidir?
  5. Aytaç Arman son dakika vefat etti

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