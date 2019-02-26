Aytaç Arman kimdir nerelidir? | Aytaç Arman son dakika vefat etti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman vefat etti. Aytaç Arman’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Aytaç Arman kimdir? Aytaç Arman nereli ve kaç yaşındaydı?

Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman, Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Haberi Menderes Sabancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) sosyal medya hesaplarından duyurdu. BİROY yaptığı açıklamada “Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz”

22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da doğmuştur. Gerçek adı Veysel İnce'dir. Adana'da Erkek sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 1966 yılında Tarsus'ta bir boya fabrikasında işçiında Mimarlık ve Mühendislik fakültesinde okurken Ekstra Ekspres gazetesinin açtığı artist yarışmasında ikinci oldu. Aytaç Arman, 1971 yılında Ses Dergisinin açmış olduğu yarışmaya da katılır. Aynı yarışmada Tarık Akan birinci olurken, Aytaç Arman'da ikinci seçilir. Ardında sinema oyunculuğuna başladı. 1971 yılında Yılmaz Güney'in "baba" filminde oynadı.

Aytaç Arman, 1974 yılında Süreyya Duru'nun yönettiği, Perihan Savaş ile baş rolünü paylaştığı "Bedrana" adlı film; 11.Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda En iyi 2. Film" ödülü aldı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14. Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülü kazandı.

1988 yılında Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı,Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu" filmi "En İyi Film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Aytaç Arman, rol aldığı bir çok sinema filminden başka bir çok dizide de oynamıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Sinema emekçileri deneği üyeliğinden 18 yılla yargılandı. Beraat etti.

1985 yılında Necati Cumalı'nın hikayesinden senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı "Adı Vasfiye" adlı filmde Müjde Arile başrolde oynadı. Çok sevdiği ve değer verdiği 1972 model mavi vosvos arabası vardır. 2006 yılında sinema yazarı Burçak Evren, Aytaç Arman hakkında biyografi kitabını yazdı. Aytaç Arman, evlidir. Bir oğlu vardır.

Ödülleri

25. Antalya Film Şenliği - 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Gece Yolculuğu

25. Antalya Film Şenliği - 1988, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Gönderilmemiş Mektuplar

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2003, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Gönderilmemiş Mektuplar

Filmografisi

Hacı - 2006

Candan Öte - 2006

Düşler ve Gerçekler - 2005

Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey - 2005

Sen Ne Dilersen - 2005

Perçem - 2004

Karşılaşma - 2002

Gönderilmemiş Mektuplar - 2002

Berivan - 2002

Öyle Bir Sevda ki - 2002

Melekler Evi - 2000

Bedel - 2000

Yüzleşme - 1999

Kıvılcım - 1999

Yılan Hikayesi - 1999

Akrebin Yolculuğu - 1997

Bir Umut - 1997

Kurtuluş - 1996

Yaban - 1996

Yer Çekimli Aşklar - 1995

Sahte Dünyalar - 1995

Buluşma - 1994

İz - 1994

Yolcu - 1994

Kurşun Adres Sormaz - 1992

Bekle Dedim Gölgeye - 1990

Gece Yarısı Vurgunu - 1990

Perili Köşk - 1990

Kantodan Tangoya - 1989

Av Zamanı - 1988

Gece Yolculuğu - 1987

Bir Avuç Gökyüzü - 1987

Biri Ve Diğerleri - 1987

Kadının Adı Yok - 1987

Uzun Bir Gece - 1986

İstek - 1986

Sıcak Tatlı Yaz - 1986

Fatmagül'ün Suçu Ne - 1986

Parmak Damgası - 1985

Adı Vasfiye - 1985

Sönmüş Ocak - 1980

Düşman - 1979

Fırat'ın Cinleri - 1977

Güneşli Bataklık - 1977

Ben Sana Mecburum - 1976

Bu Nasıl Dünya - 1976

Ne Haber - 1976

Nereye Arkadaş - 1976

Seni Sevmekle Suçluyum - 1976

Yazgı - 1976

Ne Umduk Ne Bulduk - 1976

Kara Çarşaflı Gelin - 1975

Evde Kalmış Kızlar - 1975

Enişte - 1975

Sevgili Halam - 1975

Yarınlar Kimin - 1975

Yarın Olmaz Şimdi - 1975

Yaşamak Daha Zor - 1975

Evet mi Hayır mı - 1974

Gerçek - 1974

Batak - 1974

Babalık - 1974

Bahriyeli Kemal - 1974

Bir Ana Bir Kız - 1974

Çılgın Arzular - 1974

Hostes - 1974

İstek - 1974

Tek Başına - 1974

Cici Kız - 1974

Bedrana - 1974

Yalancı / Çok Yalnızım - 1973

Babaların Günahı - 1973

Aşkın Zaferi - 1973

Bir Dost Bulamadım - 1973

Çocuğumu İstiyorum - 1973

Felek - 1973

Izdırap - 1973

Kader Çıkmazı - 1973

Oğlum Osman - 1973

Teslim Ol Baba - 1973

Ve Onu Vurdular - 1973

Zambaklar Açarken - 1973

Anneler Günü - 1973

Vukuat Var - 1972

Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972

Bir Baltaya Sap Olamadım - 1972

Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü - 1972

Yirmi Yıl Sonra - 1972

Murat İle Nazlı - 1972

Oğlum - 1972

Korkusuz Aşıklar - 1972

Aslanların Ölümü - 1972

Ekmekçi Kadın - 1972

Elveda Yavrum - 1972

Kadın Yapar - 1972

Murat İle Nazlı - 1972

Tövbekar - 1972

Hayat Cehennemi - 1971

Baba - 1971 Ali

Ödülleri

25. Antalya Film Şenliği - 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Gece Yolculuğu

40. Antalya Film Şenliği - 2003, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Gönderilmemiş Mektuplar

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2003, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Gönderilmemiş Mektuplar

20. Londra Türk Film Festivali - 2015, Yaşam Boyu Başarı ödülü