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Biyografi Ayta Sözeri kimdir? İbo Show Konuğu Ayta Sözeri nereli kaç yaşında?
Biyografi

Ayta Sözeri kimdir? İbo Show Konuğu Ayta Sözeri nereli kaç yaşında?

Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri, bu akşam İbo Show'un konuğu oluyor. Çarşamba akşamları Star TV'de izleyiciyle buluşan İbrahim Tatlıses, her hafta farklı konuklarını stüdyoya devam ediyor. İbrahim Tatlıses’in bu haftaki konukları kim? sorusu da bir hayli merak ediliyor. İbo Show'un konuğu Ayta Sözeri. Peki Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Ayta Sözeri nereli, şarkıları neler?

Yeniakit Publisher
2022-03-30 10:49:00 - 2022-03-30 10:50:32
Ayta Sözeri kimdir? İbo Show Konuğu Ayta Sözeri nereli kaç yaşında?

Ayta Sözeri’nin hayatı merak edildi. Star TV'nin severek takip edilen programlarından olan İbo Show her hafta farklı konukları ile izleyiciyi karşısına çıkıyor. İbo Show konuğu Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında? Ayta Sözeri nereli, şarkıları neler?

Ayta Sözeri kimdir?

Ayta Sözeri 31 Mart 1976 tarihinde Batı Almanya’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönüş yaptı. Anne tarafından Çerkes asıllıdır.

Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti. "Benimle Söyle" yarışma programında jüri görevi olarak yer alan Ayta Sözeri, en son Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer aldı.

 

 

 

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