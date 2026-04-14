SON DAKİKA
ABD'yi çıldırtan geçiş! Ablukayı deldi, Hürmüz Boğazı'ndan geçti
ABD'yi çıldırtan geçiş! Ablukayı deldi, Hürmüz Boğazı'ndan geçti

ABD’yi çıldırtan geçiş! Ablukayı deldi, Hürmüz Boğazı'ndan geçti

ABD'nin ablukasına rağmen Çin menşeli "Rich Starry" gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Bu gelişme ABD’de soğuk duş etkisi yaratırken geminin nasıl geçtiği tartışılmaya başlandı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasına rağmen Çin menşeli ve sahibi ABD yaptırımlarına tabi olan "Rich Starry" adlı gemi Boğaz'dan geçti.

Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic adlı internet sitesinin verilerine göre, ABD'nin abluka uygulayacağını duyurduğu Hürmüz Boğazı'ndan Çin menşeli bir gemi geçti.

Sahibi ABD yaptırımlarına tabi olan "Rich Starry" adlı gemi, kimyasal taşımak için kullanılıyor ve orta menzilli bir tanker olduğu görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Saffet

Avrupa Orta asya gibi ülkeler dünya yı huzurlu olarak gelecege miras bırakmak istiyorsa Hitleri ve Nazi subaylarını yok etmeli diye düşünüyorum

Saffet

Cin ile Amerika arasındaki fark Amerika İsrail yanacak Cin gemileri Ucacak
