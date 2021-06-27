AYT 2021 soru ve cevapları 2021 AYT tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, fizik, kimya, biyoloji soru kitapçığı

YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. YKS'nin ilk oturumu TYT pazar günü 12.30'ta bitti. YKS sınavı bugün AYT ve YDT sınavıyla devam etti. YKS son oturum olan YDT sınavı tamamlanacak. YDT sınavı 27 Haziran 2021 saat 15.45'te başlayacak ve saat 17.45'te sona erecek. YKS sınavınan bitmesinden sonra ÖSYM tarafından 2021 YKS soruları ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yapılan, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. 2021 TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlandı. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru soruldu

AYT 2021 soru ve cevapları

2021 YKS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı da yine TYT ve AYT sınavına katılan adaylarca sorgulanıyor. ÖSYM AYT ve YDT sınavının tamamlanmasıyla birlikte 2021 YKS soru kitapçıklarını paylaşarak YKS 2021 TYT ve AYT soru ve cevaplarını yayınlamış olacak. ÖSYM 2021 YKS soru kitapçıkları 2021 TYT AYT soru ve cevapları için tıklayın

2021 YKS baraj puanı

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.