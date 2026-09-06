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Kobi AYSO seçimleri öncesi dikkat çeken destek
Kobi

AYSO seçimleri öncesi dikkat çeken destek

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AYSO seçimleri öncesi dikkat çeken destek

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönem başkan adaylığını Mavi Liste ile açıkladı. Lansman toplantısına katılan iş insanı Mustafa Özalp de Maraş’ın adaylığına destek verdi.

Aydın Sanayi Odası’nda (AYSO) seçim süreci hareketlenirken mevcut Başkan Gökhan Maraş yeni dönem için adaylığını duyurdu.

 

AYSO Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönem başkan adaylığını düzenlenen lansman toplantısıyla açıkladı. AYSO üyelerinin de katıldığı toplantıda Maraş, seçimlere Mavi Liste ile gireceğini duyurdu. Lansman toplantısına katılan isimler arasında iş insanı Mustafa Özalp de yer aldı. Özalp, oğlu ile birlikte katıldığı toplantıda Gökhan Maraş ve AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile bir araya geldi. Toplantıyı takip eden Özalp, Maraş'ın yeni dönem başkan adaylığına desteğini gösterirken, AYSO seçimlerinde mavi liste ile yarışacak olan Maraş çalışmalarını sürdürüyor.

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