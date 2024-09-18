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Gündem Ayşenur'un nasıl öldüğü ortaya çıktı: Adli tıp raporu açıklandı!
Gündem

Ayşenur'un nasıl öldüğü ortaya çıktı: Adli tıp raporu açıklandı!

Yeniakit Publisher
2024-09-18 11:29:00 - 2024-09-18 11:35:09
Ayşenur'un nasıl öldüğü ortaya çıktı: Adli tıp raporu açıklandı!

7 Ekim'den beri Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail, önceki hafta Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmişti. Şehit Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

İsrail, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

kaynak: TRT haber

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Yorumlar

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Ülkesini savunan hamasa terör örgütü diyen muhalefet Ayşenur kızımızın katili itraile nediyor lar acaba.
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