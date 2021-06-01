Ayşenur Aslan’ın Türkiye düşmanlığı ‘pes’ dedirtti

Halk TV’de program sunan Ayşenur Arslan, Türkiye düşmanlığını her seferinden ortaya koymaktan çekinmiyor.

Arslan son olarak sağlık hizmetlerinden istenen ücretin yüksek olduğu ABD yerine Türkiye’ye gelerek kendisini Türk doktorlara emanet etmeyi tercih eden yabancı bir hastayı diline dolayı.

Yabancıların bile tercih ettiği Türkiye’deki gelişmiş ve ucuz sağlık sistemini övmesi gerek Arslan’ın eziklik içerisinde hala Türkiye’yi ABD’de karşısında itibarsızlaştırmaya çalışması ‘pes’ dedirtti.