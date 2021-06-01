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Gündem Ayşenur Aslan’ın Türkiye düşmanlığı ‘pes’ dedirtti
Gündem

Ayşenur Aslan’ın Türkiye düşmanlığı ‘pes’ dedirtti

ABD’de sağlık hizmetlerinden yüksek ücretler talep edilmesi nedeniyle Türkiye’ye gelip tedavi olmayı tercih eden yabancı bir hastayı diline dolayan Halk TV’nin kendinden bihaber programcısı Ayşenur Arslan’ın ortaya koydu Türkiye düşmanlığı ‘pes’ dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 14:36:00 -

Halk TV’de program sunan Ayşenur Arslan, Türkiye düşmanlığını her seferinden ortaya koymaktan çekinmiyor.

Arslan son olarak sağlık hizmetlerinden istenen ücretin yüksek olduğu ABD yerine Türkiye’ye gelerek kendisini Türk doktorlara emanet etmeyi tercih eden yabancı bir hastayı diline dolayı.

Yabancıların bile tercih ettiği Türkiye’deki gelişmiş ve ucuz sağlık sistemini övmesi gerek Arslan’ın eziklik içerisinde hala Türkiye’yi ABD’de karşısında itibarsızlaştırmaya çalışması ‘pes’ dedirtti.

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