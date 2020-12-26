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Gündem Ayşenur Arslan'dan skandal sözler! Ahiret ve cennet inancıyla alay etti
Gündem

Ayşenur Arslan'dan skandal sözler! Ahiret ve cennet inancıyla alay etti

Sözde gazeteci Ayşenur Arslan, CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal sözler sarfederek ahiret ve cennet inancıyla alay etti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:56:00 -

Milli ve manevi değerlere olan düşmanlığıyla tanınan gazeteci müsveddesi Ayşenur Arslan, CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandala daha imza attı. Hükümete saldırmayı kendine görev edinen ve sürekli olarak ekranlarda provokasyon yapan Arslan şimdi de Ahiret ve Cennet inancıyla aklınca alay etmeye kalktı.

İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.

"Zenginin yatırım aracı nedir dolar, borsa, altın, konut. Fakirlerin ki de şudur; ahiret, cennet sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" diyen Arslan'ın sözleri büyük tepki topladı. 

Arslan'ın skandal sözlerine sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları;

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