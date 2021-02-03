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Biyografi Ayşenur Arslan kimdir, nerelidir? Ayşenur Arslan nerede çalıştı?
Biyografi

Ayşenur Arslan kimdir, nerelidir? Ayşenur Arslan nerede çalıştı?

AK Parti düşmanlığı ile bilinen, din ve diyanete her platformda kin kusan, kendisi gibi düşünmeyenlere tahammül edemeyen, kemalist ve laikçi kafaya sahip Ayşenur Arslan dindar insanları cahillikle suçlamaktan da geri durmayan bir Kemalist. Halkın oyu ile seçilen ”AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz." diyecek kadar demokrasi karşıtı Ayşenur Arslan kimdir, nerelidir? Ayşenur Arslan nerede çalıştı?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:15:00 - 2021-02-03 09:16:11
Ayşenur Arslan kimdir, nerelidir? Ayşenur Arslan nerede çalıştı?

Kemalist Ayşenur Arslan, 16 Eylül 1950 tarihinde doğdu. Laikçi bir kafaya sahip olan Ayşenur Arslan aslen Aydınlıdır. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur. Gazeteciliği 1974 yılında TRT’de muhabir olarak başlamıştır. 1982 yılında Güneş Gazetesi’nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir ve Nokta Dergisi’nde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Söz Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye’nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır. Bir yıl Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışan Aslan, Star TV’de ve Ali Kırca ile birlikte ATV’de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV’de çalışmaya başlamıştır.

Ayşenur Arslan 16 yıl Ali Kırca'yla çalıştı, Kırca'nın ATV'de sunduğu haberleri hazırladı. Mehmet Ali Birand ile çalıştı. Aydın Doğan, Dinç Bilgin gibi basın sektörünün kilit isimleriyle çalıştı. CNNTürk’te Medya Mahallesi programını yaptı. Sokak TV’de çalıştı. Kemalist Ayşenur Arslan, CHP’nin yayın organı Halk TV'de program yaptı.

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