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Ayşenur Arslan bir kez daha hacklendi

Skandal çıkışlarıyla tanınan gazeteci Ayşenur Arslan'ın Twitter hesabı bir kez daha hacklendi.

20 Temmuz 2018 Cuma 21:02
Ayşenur Arslan bir kez daha hacklendi

yeniakit.com.tr:Kanal D Ana Haber'in eski yayın koordinatörü ve Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'ın Twitter hesabı bir kez daha hacklendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arslan, "Sevgili dostlar bir hesabım hacklendi bi hesabım sizlere ömür!! Yeni ve umarım son hesabım budur" ifadelerini kullandı. Öte yandan Arslan'ın hesabı daha önce de birçok kez hacklenmişti.

SKANDAL SÖZLER SARFETMİŞTİ

Ayşenur Arslan daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Bu ülke insanının dili değişti. Televizyon programı yapanlar "Hayırlı cumalar" diye başlıyorlar mesela cuma günleri programa. Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden cumaları topluca, beraber olunurmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık" diye konuşmuştu. Bu açıklamasından kısa bir süre sonra Arslan'ın Twitter hesabı "Ayyıldız Tim" tarafından hacklenmişti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 21:02
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