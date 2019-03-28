0553 313 94 23

Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa sahip çıkın"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, 31 Mart’ta tüm vatandaşları oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

28 Mart 2019 Perşembe 12:54
Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa sahip çıkın"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, 31 Mart’ta tüm vatandaşları oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet etti.


Ayşen Zeybekci Buca ve Bayraklı’da İzmirlilerle bir araya geldi. Zeybekci AK Parti Buca Seçim Koordinasyon Merkezi ve ev ziyaretlerinde bulundu. Zeybekci , “31 Mart’a sayılı günler kaldı. Biz kadınlar olarak sahada hız kesmeden Nihat Beyin İzmir’e kazandıracaklarını anlatmaya devam ediyoruz. Tüm kadınlar el ele verip sahada aktif olmaya devam edeceğiz. Nihat Zeybekci ile İzmir’in talihi değişecek. Nihat Bey 1 Nisan’da Belediye Başkanı olduğu zaman kendisine oy veren ve vermeyen herkese eşit bir şekilde hizmet götürecektir” dedi.


31 Mart günü tüm İzmirli vatandaşları oy kullanmaya davet eden Ayşen Zeybekci, “31 Mart sabahında sandıkların başına geçeceğiz. Son dakikaya kadar sandıklarımız sahip çıkacağız. Oy kullanmak bizim vatandaşlık görevimizdir. Geleceğine umutla bakan gençlerimizin var olması için ben herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Söyleyeceğimiz tek bir şey var İzmir’i düşün çocuklarını düşün diyerek İzmirlilerin kendi geleceklerine oy vermesi için elimizden geleni yapacağız. Aksam da zeybeği hep birlikte oynayacağız” dedi.



"Gençler geleceğe umutla bakacak"


Kadınlar tarafından ’İzmir’in Efesi Nihat Zeybekci’ sloganlarıyla karşılanan Ayşen Zeybekci eşinin kadın ve çocuklara her zaman değer verdiğini ve İzmir’de kadın ve çocuklara yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini sözlerine ekleyerek, “İzmir’de geleceğe umutla bakan kadınlar olacak. Çocuklarımızın geleceğini değiştireceğiz. Nihat Beyin belediye bünyesinde açacağı meslek edindirme kurslarının yanında iş yeri açmak isteyen kadınların mikro kredi ile destekleneceğini müjdesini sizlere vermek istiyorum. Yine belediye bünyesinde dans kursları, spor kursları olacak. Zaman bizim için çok kıymetli. İzmir için çocuklarınızın geleceği için herkese ulaşacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya, Kırgızistan ile askeri işbirliğini arttırmak için anlaştı
    1. Rusya, Kırgızistan ile askeri..
    2. Piyaz yemeği nasıl yapılır? | Piyaz..
    3. Bakan Pakdemirli: “İktidar ve yerel..
    4. 86 yaşındaki 35 yıllık muhtardan en..
    5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir..
    6. Karmod konteyner, Almanya'da çiftlik..
    7. AK Parti'den CHP'ye tepki: Hepsinin..
    8. Emre Kılınç'ın milli takım mutluluğu
    9. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD..
    10. "Pazar günü demokrasi bayramını..
    11. TSKB'de yeni atamalar
    12. Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına..
    13. Manisa BBSK altyapısına ’Beslenme ve..
    14. Başkan Memduh Büyükkılıç "Ali Dağı’nda..
    15. Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde..
    16. Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının..
    17. Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi..
    18. Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi..
    19. Cömert: “Hormonlu büyüyen..
    20. İsrail Türkiye’ye karşı harekete..
    21. Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    22. ’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu
    23. Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip..
    24. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    25. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    26. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    27. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    28. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    29. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    30. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak