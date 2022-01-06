Aysel Tuğluk'a adalet isteyenler hafızasını mı yitirdi? İşte Tuğluk'un PKK sevdası

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bizim tabanımız PKK tabanı. Ondan etkilenen ona sempati duyan bir taban. PKK'yı eli silahlı bir örgüt olarak görmemek lazım. PKK Türkiye'de siyasallaşmış bir oluşum." sözlerinin sahibi Aysel Tuğluk için, "hafıza sorunu yaşadığı" gerekçesi ile 'özgürlük' çağrısında bulundu. Tuğluk'un tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi önünde açıklama yapan Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı. Hepinize saygılarımı sunuyorum."

Şimdi adalet mi istiyorsunuz?

Kandıra'da cezasını çeken Aysel Tuğluk, fırsat bulduğu her platformda bebek katili Abdullah Öcalan'ı savunup terör örgütü PKK'yı destekledi. Çözüm sürecinde "Kürdistan'a özerklik" çağrısında bulunup, bir dönem CNN canlı yayınında "PKK bir terör örgütü değildir." açıklaması yapan Tuğluk, hiçbir zaman PKK terör örgütünü güzellemekten geri durmadı.

HDP'li Gergerlioğlu'nun Kandıra Cezaevi önünde yaptığı açıklamasında Aysel Tuğluk'a "özgürlük" istemesinden sonra, "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Oğlu Salih Gergerlioğlu da aynı çağrıyı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Babasının izinden giden Gergerlioğlu da, terör örgütüne destek suçu işleyen Aysel Tuğluk'u överek şunları söyledi:

"Hafızasını yitiren Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması için az önce gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından bu twitten dolayı babam hakkında soruşturma başlatılmış. Sebep mi? 'Devleti ve organlarını aşağılama', 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs', 'suçlu ve suçluyu övme'... Türkiye hukukunun sözle izah edilir bir yanı kalmadığı için şaşırmıyorum artık. Aynı sözleri ben de tekrarlıyorum. Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk serbest bırakılsın!"