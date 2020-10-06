Ayşe karaman davasında o doktora hapis kararı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tarhan ile Karaman’ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu ve esasa ilişkin mütalaasını sunması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanığın “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyetinin karar için ara verdiği esnada, Karaman’ın annesi Feride Karaman, kızının mezarından getirdiği bir avuç toprağı sanık Tarhan’ın üzerine atarak, “Hiç mi Allah’tan korkmadın kızımı öldürürken” dedi.



Kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Tarhan’ı “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan, önce 4 yıl hapisle cezalandırmasına karar veren mahkeme, sanığa “iyi hal indirimi” yaparak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan anne Feride Karaman, mahkemeden vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmadığını belirtti.