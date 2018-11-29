THY- Banjul
0553 313 94 23

AYSAF 60. kez kapılarını açtı

Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF),60. kez CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:39
AYSAF 60. kez kapılarını açtı

Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF),  60. kez CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen fuarda; taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri-suni, deri ürünleri gibi sektöre dair tüm teknoloji ve ürünlerin görücüye çıktı. 1 Aralık akşamına kadar sürecek olan fuar, istihdamın artışı için önemli bir kaynak olan Türk ayakkabı yan sanayinin tüm profesyonellerini tek çatı altında buluşturuyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:39
  1. Türk ayakkabı yan sanayi sektörü
  2. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF)
  3. CNR EXPO Yeşilköy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı geçmek istedi, gümrük muhafazaya takıldı
    1. Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı..
    2. Paraşütçü baba-oğulun gökyüzü tutkusu
    3. "İmtiyaz değil, adalet istiyoruz"
    4. "Her maç gibi Göztepe maçı da zor"
    5. AYM'den uyuşturucu ticareti kararı
    6. Yapılan kısıtlı yardımlar Gazze'yi..
    7. Dışişleri'nden İngiltere'ye sert tepki!
    8. 1. Lig kulüpleri gelir artışı istiyor
    9. Prens Bin Selman Arap dünyası için..
    10. Dışişleri Bakanlığı: (İngiltere'de..
    11. Valilikten "ruhsatsız maden ocağı"..
    12. Red Bull Futur/io, geleceğe yön..
    13. Ramil Guliyev'e askerde doping..
    14. Türk arkeologlar, Orta Asya'ya keşfe..
    15. Siemens'in Akıllı Termostat'ı ile..
    16. MHP'den yerel seçim açıklaması!..
    17. MHP'de engellilerle anlamlı buluşma
    18. FETÖ'nün PETKİM yapılanması davasında..
    19. Milli curlingciler Avrupa'daki..
    20. Dede Korkut mirasına sahip çıkan..
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti