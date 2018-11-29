AYSAF 60. kez kapılarını açtı

Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), 60. kez CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen fuarda; taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri-suni, deri ürünleri gibi sektöre dair tüm teknoloji ve ürünlerin görücüye çıktı. 1 Aralık akşamına kadar sürecek olan fuar, istihdamın artışı için önemli bir kaynak olan Türk ayakkabı yan sanayinin tüm profesyonellerini tek çatı altında buluşturuyor.