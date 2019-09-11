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Ayrılıkçı Katalanlar ‘Katalonya Ulusal Günü’nde Barselona sokaklarını doldurdu

İspanya’dan ayrılmayı destekleyen yüz binlerce Katalan, 11 Eylül Katalonya Ulusal Günü kapsamında Barselona’da düzenlenen protestolara katıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:32
Ayrılıkçı Katalanlar ‘Katalonya Ulusal Günü’nde Barselona sokaklarını doldurdu

İspanya’dan ayrılmayı destekleyen yüz binlerce Katalan, 11 Eylül Katalonya Ulusal Günü kapsamında Barselona’da düzenlenen protestolara katıldı.


11 Eylül Katalonya Ulusal Günü’nü kutlamak ve İspanya hükümetine ‘bağımsızlık’ taleplerinden vazgeçmediklerini göstermek isteyen yüz binlerce Katalan Barselona sokaklarını doldurdu. İspanya polisinden yapılan açıklamada gösterilere 600 bin kişinin katıldığı kaydedildi.Protesto gösterileri bazı Katalan politikacıların Ekim ayında yargılanmasına ilişkin gelişmelerin gölgesinde düzenlenirken, protestocular, İspanya hükümetine Katalan politikacıların serbest bırakılması için çağrıda bulundu.


Katalonya bayrakları taşıyan ve İspanya hükümeti karşıtı sloganlar atan protestocular, üzerinde, ‘Özgürlük’ , ‘ Avrupa neden sessiz?’, ‘Tutuklu tüm Katalan politikacılara özgürlük’gibi mesajlar içeren pankartlar açıp, dövizler taşıdı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:32
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