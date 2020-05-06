Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile BM Yemen Temsilcisi "barış ve Kovid-19"u görüştü

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith ile ülkedeki "barış süreci" ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü.

GGK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, GGK Başkanlık heyeti üyesi ve Müzakere İşleri Birimi Başkanı Nasır el-Hubbeci ve konsey yöneticilerinden 4 kişinin, telekonferans aracılığıyla Griffith ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, GGK ve Griffith'in ofisi arasında devam eden uzlaşı ve ateşkes müzakereleri çerçevesinde yapılan görüşmede ülkedeki "barış süreci" ve Kovid-19'un ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

- GGK'nın sözde özerklik ilanı



GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.



Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti. Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile konsey arasında 6 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.



Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nın elinde bulunuyor.