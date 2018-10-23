Ayrıldığı eşinin fotoğrafını yakacaktı! Evini yaktı
Adana'da bir kişi ayrıldığı eşinin fotoğrafını yakarken evinde yangın çıktı.23 Ekim 2018 Salı 10:55
Dadaloğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mesut S, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı.
Psikolojik sorunlar yaşayan Mesut S, evinde alkol aldığı sırada ayrıldığı eşinin fotoğrafını yakmaya çalıştı. Mesut S'nin yangın çıkarması üzerine evde bulunan annesi ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede büyüyen alevleri söndürdü.
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