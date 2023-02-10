Ayrık otu öve öve bitiremediler, tarifini veriyorlar! Listeye eklediler: İçince yarın şifa olacak, yorgunluğunuz geçecek

Ayrık Otu Nedir? · Bilimsel kaynaklarda “agropyrum repens” adı ile bilinen ayrık otu; yabani ve otsu yapıya sahip bir bitki türüdür.

Ayrık otu faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından gündeme getirilmiştir. Değinilen faydaları arasında bu bitkinin iltihap sökücü özelliği olduğu yer alır. Ayrık otu idrar yolu enfeksiyonlarında ve cilt iltihaplarında etkili olmaktadır. Bu bitkinin çay halinde tüketilmesiyle beraber vücut temizlenmektedir. Bu şifalı otu herkes öve öve biteremiyor ve çayının tarifini veriyorlar. Peki faydaları ve ayrık otu çayı tarif nedir haydi he beraber inceleyelim...

Ayrık Otu Faydaları – Bakın Nelere İyi Geliyor!

Ayrık Otunun Faydaları Nelerdir?

-Vücuttaki iltihabın temizlenmesine ve iltihabın vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır. ayrıca ciltte oluşan iltihabın da yok olmasını sağlamaktadır.

-Ayrıca idrar yolları enfeksiyonuna karşı da etkili bir ottur. Düzenli kullanımda enfeksiyonun yok olduğu görülmektedir.

-Ayrık otu ayrıca vücudun temizliğini de yapmaktadır. Ayrık otunun çayı düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlendiği görülmektedir.

-Bazı dönemlerde ve ilaçlardan dolayı vücutta ödem yani su birikir bu da vücuttan idrar yolluyla atılmaktadır. Ayrık otunun çayı ödem atıcı ve idrar söktürücüdür.

-Vücutta oluşan zararlı toksinlerin atılmasını da sağlamaktadır.

-Cilt hücrelerinin yenilenmesini ve hücrelerin hızlı oluşmasını da sağlamaktadır.

-Özellikle metabolizmayı çalıştırıcı ve hızlandırıcı etkiye de sahiptir.

-İçerisinde bulundurduğu A, B ve C vitaminleri sayesinde kış dönemlerinde olan hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Ciltte oluşan hastalıklara ve cilt lekelerini de iyi gelmektedir.

-Bağışıklığı da güçlendirdiği için hastalıkların daha hızlı iyileşmesini de sağlamaktadır. Tam bir kış çayıdır.

-Bademcik iltihabı temizler, boğazı rahatlatır ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

-Bal ve ayrık otu birlikte kullanıldığı zaman kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Ayrıca tüm vücudun fonksiyonlarının aynı derece de işlemesini sağlamaktadır.

-Prostat hastalığının etkilerini de azaltmaktadır.

-Kireçlenme, diz ve eklemlerin ağrılarına karşı da etkili bir ağrı kesici etkisi de bulunmaktadır. Ayrıca vücutta oluşan diğer ağrılar için de kullanılmaktadır.

-Ayrık otunun diğer bir özelliği ise metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

-Böbreklerde ve vücutta olan taşların düşürülmesine de yardımcı olmaktadır.

Ayrık Otunun Kullanımı Nasıldır?

Diz ve eklemlere sürmek için çayını yapın ve soğumasını bekleyin soğuduktan sonra suyun diz eklemelere sürün.

1 bardak kaynamış olan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ayrık otu atın ve 5 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra süzün ve günde 1-2 bardak kadar tüketin.

Fazla tüketilmesi vücuda zarar verebilir.

Önemli hastalığı olan kişiler doktora sormadan kullanmasınlar. uzmanına danışmadan kullanmayınız. Gebelik döneminde ve şüphesinde kullanılmamalıdır.

Ayrık otu nasıl demlenir? Ayrık otu çayı

2 yemek kaşığı ayrık otu. 500 ml sıcak su. Limon dilimleri.



Ayrık Otu Nasıl Kullanılır, Tüketilir?

Ayrık otundan bitki çayı demleyeceğiniz durumda, gün içinde 2 yemek kaşığı kuru ayrık otundan fazla demlemeyiniz. Fazla tüketimde bağırsaklar ve böbrek yorulacağı için organ hasarına neden olabilir.

Ayrık otu kireçlenme: Ayrık otu kireçlenme durumunda oluşan ağrıları dindirici etkiye sahiptir. Güçlü antioksidan olan bu ot, genel vücut ağrısını hafifletir.

Ayrık otu resmi

Ayrık Otu Zararları ve Yan Etkileri

Rahim kaslarını gevşeten bir etkiye sahip olduğu için; gebelik döneminde ya da şüphesinde kullanılmamalıdır. Çok yoğun tüketimi ishale de neden olmaktadır. Ayrık otunun çocuklar için tehlikeli olduğunu da belirtmekte fayda var.