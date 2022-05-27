Aynur Doğan provokatörlerinin planları başlarına yıkıldı! Devletten Kürtçe için bir hamle daha

Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapacağı konser belediye tarafından iptal edilmiş, konuyu farklı yerlere çekmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise boş durmamıştı. Kılıçdaroğlu, Kürtçe'nin yasaklanmaya çalıştığını iddia ederek hükümete yüklenmeye çalışmıştı. Kılıçdaroğlu'na en güzel cevap yine hükümetten geldi.

KADES'te Kürtçe dönemi

AK Parti öncesi birçok alanda yasak olan Kürtçe’nin kullanım alanı daha da yaygınlaştırılıyor. Kılıçdaroğlu'nun 'yasaklanıyor' naraları attığı Kürtçe son olarak KADES’e de girdi.Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve hayati önem taşıyan Elektronik İzleme Merkezi ve KADES uygulaması, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kadın basın mensuplarına tanıtıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.



Sunumda KADES'in içeriği ve arayüzü ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Sibel Özdemir, halihazırda Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve Farsça dillerinde hizmet veren KADES uygulamasının önümüzdeki dönemde İspanyolca, Özbekçe, Kırgızca, Kürtçe, Almanca dillerinin de eklenmesi ile birlikte 11 dilde hizmet vereceğini açıkladı.

580 elektronik kelepçe izleniyor

Sunumun ardından, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, GAMER bünyesinde yer alan Elektronik İzleme Merkezi’nin kapılarını da gazetecilere açtı.

Şube Müdürü Sibel Özdemir, elektronik kelepçe ve panik butonunun çalışma şeklini sistem ve harita üzerinde anlattı. Sibel Özdemir, teknik takip sisteminin kapasitesinin 1500 olduğunu açıklayarak şu anda 580 elektronik kelepçenin sistem üzerinden izlendiği belirtti.