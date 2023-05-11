Aynısı Ekrem'e yapılsaydı kıyamet kopardı! KK'nın yol arkadaşlarından AK Partili adaya ölüm tehdidi

Türkiye'nin kaderini belirleyecek tarihi seçimler için geri sayım sürerken HDP ve CHP'li grupların provokasyonlarının arkası kesilmiyor. Son olay Adana'da gerçekleşti.

HDP'liler ölümle tehdit etti

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven sokakta vatandaşlardan oy isterken HDP'li bir şahıs tarafından ölümle tehdit edildi.

"Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" diyen Fatima Yurduseven'i ölümle tehdit eden eden HDP'li şahıs "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağdırırız" ifadelerini kullandı.

Yurduseven, "Kim benim kafama mermi yağdıracak, yağdırın. Selamlaşmaya geldik öyle bir şey olur mu çok ayıp yaptığınız. Çocuğunuz yaşındayım çok ayıp" dedi.

Yaşanan skandala 7'li koalisyon paydaşlarının sessiz kalması gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koyarken "Aynısı Ekrem'e yapılsaydı kıyamet kopardı" şeklinde yorumlar yapıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO