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Aynı yerde çalışmak istemedikleri memurun tayini çıkınca arkasından kurban kestiler!

Marmaris'te İlçe Müftülük çalışanları, aynı yerde çalışmak istemedikleri, hizmetli kadrosunda memur olan Yaşar Y.'nin tayininin başka ile çıkması üzerine kurban kesip, kutlama yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:48
Aynı yerde çalışmak istemedikleri memurun tayini çıkınca arkasından kurban kestiler!

Kesilen kurbanın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, bir bölümüyle kurum çalışanları ve aileleri için kebap yapıldı.
Marmaris'te ihtiyaç sahibi kimselere yaptığı yardımlar nedeniyle çevresinde 'Olumlu Yaşar' olarak tanınan, Marmaris İlçe Müftülüğü'nde hizmetli kadrosunda memur olan Yaşar Y. hakkında, mesai arkadaşlarına görevini yaptırmama ve mesaiye gelmeme gibi iddialarla soruşturma açıldı. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayetler nedeniyle müfettiş gönderildi. İki hafta süreyle inceleme yapan müfettişler, Yaşar Y.'nin 'müftülükte görev yapmasının uygun olmadığı' yönünde rapor verdi. Yaşar Y., geçici olarak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne atandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yaşar Y.'nin tayini Kocaeli'ye çıktı.

''YAŞAR Y'NİN GİTMESİNE ÇOK SEVİNDİK''

Yaşar Y.'nin kendilerine sorun yarattığı ve görevini yapmalarını engellediğini öne süren Müftülük çalışanları ise tayininin çıkması halinde kurban adağında bulundu. Tayin kararıyla adak yerine getirildi. Aralarından 1200 lira toplayıp adaklık kuzu alan Müftülük çalışanları, kurbanı kesti. Kesilen kurbanın bir kısmı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. 8 kilosu ile de ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hisarönü Mahallesi'ndeki bir restoranda cağ kebabı yapıldı. Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve Müftülük çalışanları, aileleri ile birlikte cağ kebabını yedi. Yemek sonrası Müftülük görevlileri dua okudu.
Müftülük çalışanı Mehmet Küçük, "Yaşar Y.'nin gittiğine çok sevindik. Gitmesi için adak adamıştık ve gitmesiyle kurbanı kestik, mutluyuz" dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:48
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