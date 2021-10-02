Aynı yalan 8 yıl sonra tekrar vizyona girdi! “Erdoğan hastalanıp…”

MÜNÜBE YILMAZ

Tayyip Erdoğan’ı darbe girişimiyle bile deviremeyen ABD’liler, umutlarını şimdi de Cumhurbaşkanı’nın ölmesine bağladı. ABD merkezli politika dergisi Foreign Policy, FETÖ’cülerin de sıklıkla dillendirdiği bir iddiayı gündeme getirerek Pensilvanya’daki iblisle aynı yolun yolcusu olduğunu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok hasta olabileceğini ve bu sebeple ülkeyi yönetmeye devam edemeyeceğini öne süren hayalperest dergi, “Erdoğan, 2023 seçimlerine kadar sağlık anlamında ciddi sorunlar yaşayabilir, hatta bu hastalığın belirtileri dahi görülmeye başlanmış” cümlelerine yer vererek Haçlı dünyasının gözünün Erdoğan’ın ölümünde olduğunu açık etti.

Erdoğan’ın son Anıtkabir ziyaretinde yürümekte zorlandığını, pek çok yerde de eşi Emine Erdoğan’ın desteği ile yürüdüğünü ileri süren paçavra, Cumhurbaşkanı’nın toplantı ve görüşmelere katılmadan önce unutkanlık, nefes alma sorunu ve diğer pek çok rahatsızlığı için ilaç aldığı herzesini de yumurtladı.

“Tıbbi bir değerlendirme sonucu olmadan bir şey söylemek iyi bir fikir gibi görünmeyebilir, fakat Erdoğan çok hasta yahut ölmek üzere ise ve 2023 seçimlerine kadar devam edemezse ne olacak?” sorusunu soran dergi, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak devam edememesi durumunda gerçekleşmesini beklediği senaryoyu da yazarak asıl arzusunu gözler önüne serdi.

Erdoğan’ın herhangi bir sebepten görevine devam edememesi durumunda cumhurbaşkanlığı koltuğuna Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Meral Akşener isimlerinden birinin gelme ihtimalinin olduğunu savunarak ABD’nin gönlünden geçen isimleri sıralayan dergi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasete devam edemeyeceğini iddia ederek de kahinliğe soyundu.

8 yıl sonra aynı yalan

FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında, hain odaklar Erdoğan’ın hasta olduğu yalanını gündeme getirmişti. FETÖ’cü sosyal medya hesapları ve sözde gazeteciler, Erdoğan’ın hasta olduğunu ileri sürerek, ilk seçimlere dahi katılamayacağı yalanını ortaya atmış ve kaos ortamı oluşturmaya çalışmıştı.

Gündeme getirdikleri yalanlarla acziyetlerini gözler önüne seren onursuzlar, medyadaki odaklarını harekete geçirip korku salmaya çalışmıştı. O önemde Zaman Gazetesi’nin yetkili isimlerinden Halit Esendir, “Tayyip Erdoğan 30 Mart 2014 mahalli seçimlerinde çıkmayabilir” demişti. Aynı yalanın sekiz yıl sonra tekrar vizyona girmiş olması dikkatlerden kaçmadı.