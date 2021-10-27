Aynı statüden iki ölüm aylığı bağlanır mı?

Soru: Benim hem babam hem de dedem SSK emeklisi idi. Babam geçen yıl vefat ett. Dedem ise 2000 yılında vefat etmişti. Annem şu an babamın maaşını alıyor. Anneme dedemden dolayı da ölüm maaşı bağlanır mı? M.Ali T.



Cevap: Ölen kocanın ve babanın sigorta statüsü aynı ise sosyal güvenlik kanunları gereği hem kocadan hem babadan dolayı iki maaş bağlanamaz. Bunlardan sadece birinden dolayı aylık bağlanır. Burada hangisinden aylık bağlanacağı kararını aylık bağlanacak kişi verir. Eğer anneniz dışında ölen babanızdan aylık alan çocuk yoksa şu anki eşten aylık bağlanma seçimi doğru olmuş. Ancak eğer babanızdan aylık alan kardeşiniz varsa seçim isabetli olmamış. Anneniz bu durumda eşinden değil babasından aylık bağlatırsa hem kendi aylığı yükselir hem de çocukların aylığı yükselir. Dolayısıyla seçim babadan aylık bağlatma yönlü olursa anne ve kardeşinizin aylık toplamları yükselir.