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Aktüel Aynı iş yerine üçüncü kez giren hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarınca görüntülendi
Aktüel

Aynı iş yerine üçüncü kez giren hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarınca görüntülendi

İş yeri sahibi Eyüp Çıtak: - "Son hırsızlık olayından beri istemsizce herkesin ayakkabısına bakmaktan psikolojim bozuldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:25:37 -
Aynı iş yerine üçüncü kez giren hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarınca görüntülendi

ÇORUM (AA) - Çorum'da aynı iş yerindeki üçüncü hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki ağır vasıtaların fren sistemi bakımının yapıldığı iş yerinden bir ay önce yaklaşık 2 bin lira çalındı.

İş yeri sahibi Eyüp Çıtak, hırsızlığın ardından iş yerine harekete duyarlı güvenlik kameraları taktırdı.

İş yerine ikinci kez 12 Kasım'da hırsız girdiğini tespit eden Çıtak, güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola başvurdu. Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürerken aynı zanlının 16 Kasım gecesi de iş yerine girerek büroda arama yaptığı belirlendi.

Yüzüne poşet takan şüphelinin, iş yerine kapısından tırmanarak girmesi, idari bürodaki güvenlik kamerasını etkisiz hale getirmeye çalışması ve büroda arama yapması kameralara yansıdı.

İş yeri sahibi Çıtak, AA muhabirine, iş yerine bir ayda üç kez hırsız girmesinden dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın iş yerine kapının üst bölümündeki açık pencereden girdiğinin anlaşıldığını belirten Çıtak, "İlk hırsızlığın ardından iş yerimize güvenlik kameraları taktırdık. Kameralar sayesinde hırsızın, kışın güvercinlerin gece dükkana girip üşümelerini engellemek amacıyla açık bıraktığımız pencereden girdiğini tespit ettik ve bu pencereyi de kapatmak zorunda kaldık." dedi.

Görüntülerde hırsızın eşkalinin tespit edilebildiğini kaydeden Çıtak, "Yüzüne maske olarak plastik poşet takıyor. Kırmızı montu ve siyah-beyaz renklerde ayakkabısı var. Son hırsızlık olayından beri istemsizce herkesin ayakkabısına bakmaktan psikolojim bozuldu." diye konuştu.

Hırsızın yalnızca para çaldığını, eşyaya dokunmadığını ifade eden Çıtak, şunları dile getirdi:

"Ofiste arama yaptıktan sonra dağıttığı yerleri toplayıp geri dönüyor. Kamera görüntüsü olmasa buraya girdiğini anlayamazdım. Eldiven kullanmasından dolayı polis parmak izi de tespit edemedi."

Çıtak, her gece iş yerine hırsız gireceği endişesiyle yaşamaya çalıştığını, zanlının bir an önce yakalanmasını dilediğini söyledi.

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