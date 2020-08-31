Aynı hatayı hepiniz yaptınız! Yeni Akit'e iftira atanlar onlara çıtını çıkarmadı

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, devlet erkanının Anıtkabir’e yaptığı ziyareti canlı yayınlayan Akit TV’de gerek R ve T harflerinin klavyede yan yana oluşu, gerekse canlı yayın nedeniyle hızlı hareket edilmesi sonrası Anıtkabir ifadesinin sehven yanlış yazılması bir takım odakları harekete geçirdi. Provokasyon için adeta hazır kıta bekleyen ve Akit TV’deki maddi hatayı fırsata çeviren CHP’li siyasetçilerle medya organlarının başını çektiği çevreler, sehven yazılan bir ifade nedeniyle Akit Medya Grubu’na karşı sosyal medyada linç kampanyası başlattı,. Akit TV’den kamuoyuna yapılan duyuruda, hatanın sehven yapıldığı açıklanmasına rağmen, provokasyon fırsatını kaçırmak istemeyen ‘bindirilmiş kıtalar’, hatanın bilinçli yapıldığını iddia ederek iftira kampanyasından geri durmadı.

Aynı hatayı kendileri de birçok kez yapmış

KJ’deli tek harflik maddi hata nedeniyle Akit TV’yi hedef alan ve aralarında Fransa’da kaçak köçek yaşayan Burak Akbay’ın sahibi olduğu laikçi Sözcü, terör örgütü PKK yanlısı T24 ve CHP’ye yakın yayın politikası ile bilinen haber3’ün de bulunduğu birçok internet sitesinin geçmiş dönemlerde ‘Anıtkabir’ yerine ‘Anırkabir’ yazarak aynı hataya imza attıkları ve hataları halen düzeltmedikleri ortaya çıktı. Bugün, Yeni Akit Medya Grubu’na karşı başlatılan karalama kampanyasında ön safta yer alan tetikçiler ve provokatörler, yapılan hata nedeniyle söz konusu internet sitelerine karşı tepki koymak bir yana çıtını çıkarmadılar. ‘Bindirilmiş Kıtaların’ bu ikiyüzlü tutumu, dertlerinin Mustafa Kemal’e sahip çıkmak değil, ortalığı karıştırmak olduğunu bir kez daha tescil etti.

İşte ‘Anıtkabir’ ifadesini yanlış yazan ve düzeltmeyen siteler

Sözcü, Prof. Aziz Sancar ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı haberlerde 'Anıtkabir' ifadesini yanlış yazdı.

T24, "Büyük taarruzun 98. yıldönümünde Anıtkabir'e ziyaret" ve "TSK: Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı yok" başlıklı 2 haberinin etiketlerinde hatalı kullanıma imza attı.

CHP'ye yakın haber3 sitesi, Datça'ya götürülen Türk Bayrağı'na ilişkin haberinin başlığında Anıtkabir' ifadesini yazarken hata yaptı.

Milliyet, "Sancar, ödülünü okuluna verdi" başlıklı haberinde Anıtkabir ifadesine hatalı yer verdi.

Hürriyet de "Türkiye'den 23 Nisan manzaraları" ve Replika Nobel İstanbul Üniversitesi'ne" başlıklı 2 farklı haberde 'Anıtkabir' ifadesini hatalı kullandı.