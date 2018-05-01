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Aynı hastalıktan kardeşini kaybetti! 13 yaşındaki genç kız...

Dünyada nadir görülen Rothmund-Thomson  Sendromuna yakalanan, 13 yaşındaki Suriyeli Zeve İbrahim, aynı hastalığa  yakalanan erkek kardeşi gibi ölmek istemiyor.

01 Mayıs 2018 Salı 21:15
Aynı hastalıktan kardeşini kaybetti! 13 yaşındaki genç kız...

Suriye'deki terör olaylarından dolayı ailesiyle birlikte 2014 yılında Irak'a gelen Zeve, büyük tedavi umutlarıyla geldiği ülkede ne hükümet ne de Birleşmiş  Milletler çatısındaki kuruluşlardan gerekli tedaviyi alamadı.

Amansız hastalığa yakalan Zeve'nin babası İbrahim Hüseyin, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, kızının tedavi edilmesi için kendi kısıtlı  imkanlarıyla elinde avucunda olan her şeyini harcadığını ancak herhangi olumlu  bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Kızı henüz 2 aylıkken, yanaklarında kırmızı lekelerin çıkmaya  başladığını ve hastaneye götürdüklerini, doktorların ciddi bir durum olmadığını  söylemekle yetindiğini aktaran Hüseyin, "Ancak bir süre sonra vücudunda yaralar  çıkmaya başladı. O dönem Şam ve Halep'teki hastanelere götürdüm. Tahliller  yapıldı. Ama doktorlar hastalığı teşhis edemedi." diye konuştu.

Hüseyin, "Erbil'e geldikten sonra kızıma dünyada nadir görülen  Rothmund-Thomson Sendrom hastalığı teşhisi konuldu." dedi. Kızından birkaç yaş büyük olan erkek kardeşinin de aynı hastalığa  yakalandığını hatırlatan Hüseyin, "Erkek kardeşi ayni hastalıktan hayatını  kaybetti. Kızımı tedavi ettirip onu kurtarmak istiyorum." çağrısında bulundu.

Zeve'yi tedavi ettirebilmek için bir yol aradığını ancak herhangi bir  çare bulamadığını söyleyen baba Hüseyin, "Kızım, geceleri uyuyamıyor ve sürekli  bir şekilde acı çekiyor. Ağrı kesici ilaçlarla acısını dindirmeye çalışıyorum  ancak bunların hiçbir faydası yok." dedi.

OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Erbil'e geldikten sonra Suriye'de yarım bıraktığı okuluna devam ettiğini dile getiren Hüseyin, Zeve'yi 7'nci sınıftaki okulundan almak zorunda  kaldığını şöyle anlattı:  "Kızımı okula gönderiyordum ancak hiçbir arkadaşı olmaması nedeniyle  çok üzülüyordu. Hastalığından dolayı kimse onunla arkadaşlık etmiyor ve  oynamıyordu. Sırada tek başına oturuyordu. Üzülmesine dayanamadım. Mecburen  okuldan almak zorunda kaldım. Bunun yanında dışarı kalmaması ve güneş ışığı  almaması gerekiyordu."

ROTHMUND-THOMSON SENDORUMU NEDİR?

Nadir görülen, cildi etkileyen hastalıklardan olan Rothmund-Thomson  Sendromuna yakalanan bireylerde 3 aydan 6 aya kadar cilt rengi değişiklikleri  gelişiyor ve yaşam boyu devam ederek hastanın tüm vücuduna yayılıyor. Zamanla  döküntü kollara ve bacaklara yayılıyor. Belirtileri arasında hastanın saçları ve  kaşları seyrekleşerek kemiklerde orantısız büyüme ve ayaklarda yaralar meydana  geliyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:15
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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