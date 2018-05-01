Aynı hastalıktan kardeşini kaybetti! 13 yaşındaki genç kız...

Suriye'deki terör olaylarından dolayı ailesiyle birlikte 2014 yılında Irak'a gelen Zeve, büyük tedavi umutlarıyla geldiği ülkede ne hükümet ne de Birleşmiş Milletler çatısındaki kuruluşlardan gerekli tedaviyi alamadı.

Amansız hastalığa yakalan Zeve'nin babası İbrahim Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının tedavi edilmesi için kendi kısıtlı imkanlarıyla elinde avucunda olan her şeyini harcadığını ancak herhangi olumlu bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Kızı henüz 2 aylıkken, yanaklarında kırmızı lekelerin çıkmaya başladığını ve hastaneye götürdüklerini, doktorların ciddi bir durum olmadığını söylemekle yetindiğini aktaran Hüseyin, "Ancak bir süre sonra vücudunda yaralar çıkmaya başladı. O dönem Şam ve Halep'teki hastanelere götürdüm. Tahliller yapıldı. Ama doktorlar hastalığı teşhis edemedi." diye konuştu.

Hüseyin, "Erbil'e geldikten sonra kızıma dünyada nadir görülen Rothmund-Thomson Sendrom hastalığı teşhisi konuldu." dedi. Kızından birkaç yaş büyük olan erkek kardeşinin de aynı hastalığa yakalandığını hatırlatan Hüseyin, "Erkek kardeşi ayni hastalıktan hayatını kaybetti. Kızımı tedavi ettirip onu kurtarmak istiyorum." çağrısında bulundu.

Zeve'yi tedavi ettirebilmek için bir yol aradığını ancak herhangi bir çare bulamadığını söyleyen baba Hüseyin, "Kızım, geceleri uyuyamıyor ve sürekli bir şekilde acı çekiyor. Ağrı kesici ilaçlarla acısını dindirmeye çalışıyorum ancak bunların hiçbir faydası yok." dedi.

OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Erbil'e geldikten sonra Suriye'de yarım bıraktığı okuluna devam ettiğini dile getiren Hüseyin, Zeve'yi 7'nci sınıftaki okulundan almak zorunda kaldığını şöyle anlattı: "Kızımı okula gönderiyordum ancak hiçbir arkadaşı olmaması nedeniyle çok üzülüyordu. Hastalığından dolayı kimse onunla arkadaşlık etmiyor ve oynamıyordu. Sırada tek başına oturuyordu. Üzülmesine dayanamadım. Mecburen okuldan almak zorunda kaldım. Bunun yanında dışarı kalmaması ve güneş ışığı almaması gerekiyordu."

ROTHMUND-THOMSON SENDORUMU NEDİR?

Nadir görülen, cildi etkileyen hastalıklardan olan Rothmund-Thomson Sendromuna yakalanan bireylerde 3 aydan 6 aya kadar cilt rengi değişiklikleri gelişiyor ve yaşam boyu devam ederek hastanın tüm vücuduna yayılıyor. Zamanla döküntü kollara ve bacaklara yayılıyor. Belirtileri arasında hastanın saçları ve kaşları seyrekleşerek kemiklerde orantısız büyüme ve ayaklarda yaralar meydana geliyor.