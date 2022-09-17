Aynı haneden hem ev hem arsa başvurusu yapabilir mi? TOKİ başvuru şartları:

TOKİ İlk Evim İlk İşyerim projesi başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl ilk kez konut dışında arsa satışı da gerçekleşecek. Hem arsa hem konut projesine başvuru yapmak isteyenler ise başvuru şartlarını araştırıyor.

Aynı haneden hem ev hem arsa başvurusu yapabilir mi?

Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.

Kimler TOKİ başvurusunda bulunabilir?

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Başvuru Bedeli: 500 TL

Kimlere ne kadar kontenjan ayrıldı?

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut