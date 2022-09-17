Aynı haneden hem ev hem arsa başvurusu yapabilir mi? TOKİ başvuru şartları:
TOKİ başvuru şartları nedir? TOKİ sosyal konut başvuruları başladı. Henüz başvuru yapmayanlar ise akıllarına takılan soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Hem arsa hem konut başvurusunda bulunma durumunun olup olmadığı merak ediliyor. Peki, TOKİ konut arsa başvurusu aynı anda yapılır mı?
TOKİ İlk Evim İlk İşyerim projesi başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl ilk kez konut dışında arsa satışı da gerçekleşecek. Hem arsa hem konut projesine başvuru yapmak isteyenler ise başvuru şartlarını araştırıyor.
Aynı haneden hem ev hem arsa başvurusu yapabilir mi?
Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.
Kimler TOKİ başvurusunda bulunabilir?
T.C. vatandaşı olması,
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
Başvuru Bedeli: 500 TL
Kimlere ne kadar kontenjan ayrıldı?
Emekliler %20: 50 bin konut
Gençler %20: 50 bin konut
Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
Engelliler %5: 12 bin 500 konut
Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut