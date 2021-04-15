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Gündem Aynı günde 3 kişiye dehşeti yaşattı! Güvenlik kameralarından tespit edildi
Gündem

Aynı günde 3 kişiye dehşeti yaşattı! Güvenlik kameralarından tespit edildi

Gaziantep'te bir günde 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan kişi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 10:48:00 -

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salı günü 3 kişinin telefonlarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bu kişilerin ifadesi doğrultusunda olayların yaşandığı mağaza ve marketlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlik tespitinin ardından 3 olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini saptayan polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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