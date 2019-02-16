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Aynı gün yapılan protezler ile dişsizlik tarih oluyor

Diş Hekimi Mahmut Genç, çeşitli sebepler ile kaybedilen dişlerin zamanla insanları dişsizliğe ve konforsuz protezlere ittiğini belirterek, “Gelişen teknolojiler ile dental implantların üretimi sonucu kaybedilen dişler taklitleri ile restore ediliyor” dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:47
Aynı gün yapılan protezler ile dişsizlik tarih oluyor

Diş Hekimi Mahmut Genç, çeşitli sebepler ile kaybedilen dişlerin zamanla insanları dişsizliğe ve konforsuz protezlere ittiğini belirterek, “Gelişen teknolojiler ile dental implantların üretimi sonucu kaybedilen dişler taklitleri ile restore ediliyor” dedi.


Çene kemiğine konulan ve diş kökünü taklit eden bu titanyum materyalin üzerine dişler tasarlanarak sabit ve estetik konforlu dişler yapılabildiğini anlatan Genç, “İmplantların ilk üretiminden günümüze çeşitli evrelerden geçilmiş ve şuan gelinen noktada insanların dişsiz geçirdikleri süre 24’e indirilmiştir. Önceleri sorunlu dişlerin çekimi ve 3 ay yara yerinin iyileşmesi beklenirken artık diş çekimi ile birlikte implant cerrahisi yapılmakta ve ölçüler alınıp aynı gün sabit dişler yapılmaktadır” diye konuştu.


Diş Hekimi Mahmut Genç, implantlar için daha önceleri iyi bir çene kemiği istenirken gelişen teknolojiler ile artık az kemiklerde veya kemik tozu gereken işlemlerde hiç bir işlemlere gerek kalmadan 4 implant üzerine sabit konforlu dişlere yapılabildiğini ifade ederek, “Yetersiz kemiklerde kemik tozu işlemi sonrası implantları uygulanırdı. Artık kemiğin olduğu yerlere 4 implant yaparak hemen aynı gün ölçüler alınarak sabit dişlere hastamızı kavuşturabiliyoruz. Yeni geliştirilen bu sistem ile diş çekimleri ve implantlar tek seansta uygulanıyor ve aynı gün vidalı sabit dişler hastanın kullanımına sunuluyor. İmplantın kemik ile kaynaşma sürecinden sonra daha estetik sağlam porselen veya zirkonyum dişler bunlar ile değiştiriliyor.


Bu sistem ile; dişsiz kalınan süre ortadan kaldırılıyor, çoğu hastada kemik tozu ekleme işlemine gerek kalmıyor, sabit hareket etmeyen protezler 4 implant üzerine uygulanıyor. Özellikle instagram ve facebook’da insanların oldukça dikkatini çeken bu uygulama gittikçe bilinen ve yapılabilen bir uygulama haline geliyor.Damak protez kullanan birisinin veya ağzındaki dişleri tamamen harap olan birisi için 24 saatte estetik ve konforlu bir dişin yapılması avantajlı bir tedavi haline getiriyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:47
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