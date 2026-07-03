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Gündem Aynı evde yaşayan abla, kardeşinin öldüğünü komşudan öğrendi! Kokuyu bile fark etmemiş!
Gündem

Aynı evde yaşayan abla, kardeşinin öldüğünü komşudan öğrendi! Kokuyu bile fark etmemiş!

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Aynı evde yaşayan abla, kardeşinin öldüğünü komşudan öğrendi! Kokuyu bile fark etmemiş!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, 30 yaşındaki Mine Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ablasının kardeşinin cesediyle yaklaşık iki gün aynı evde yaşadığı ve kardeşinin uyuduğunu sandığını ve kötü kokuyu fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi 813'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede yaşayan abla E.Ş., komşularına kardeşinin uyanmadığını söyledi.

Eve giren komşuların yoğun kötü kokuyla karşılaşması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evde Mine Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmanın ardından genç kadının yaklaşık iki gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Polis ekipleri Mine Ş.'nin ablası E.Ş.'yi emniyete götürdü. E.Ş.'nin kardeşinin yaşamını yitirdiğini fark etmeyerek yaklaşık iki gün boyunca aynı evde kaldığı tespit edildi.

Mine Ş.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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