Aynı evde 65 yaş aylığı alan engelli maaşı alabilir mi?
Aynı evde biri yaşlılık aylığı diğeri engelli maaşı alabilir mi? Engelli maaşı alanlar 65 yaş maaşı alır mı? Hem engelli hem 65 yaş maaşı alınabilir mi? Eşi maaşı alan 65 yaş maaşı alabilir mi? Eşi emekli olan bir kişi özürlü aylığı alabilir mi? Nafaka alan engelli maaşı alabilir mi? İşte detaylar.
Aynı hane içinde diğer eş 65 yaş üzeri yaşlılık aylığı alabilir mi? Yaşlılık aylığı alabilmek için kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor. Önceleri 65 yaş üzeri olanların aynı hanede birlikte yaşadıkları çocuklarının da gelirlerine bakılıyordu, bu durum değişti.
Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığında, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar muhtaç sayılır.