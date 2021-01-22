Aynı evde 65 yaş aylığı alan engelli maaşı alabilir mi?

Aynı hane içinde diğer eş 65 yaş üzeri yaşlılık aylığı alabilir mi? Yaşlılık aylığı alabilmek için kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor. Önceleri 65 yaş üzeri olanların aynı hanede birlikte yaşadıkları çocuklarının da gelirlerine bakılıyordu, bu durum değişti.

Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığında, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar muhtaç sayılır.