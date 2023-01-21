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Siyaset Aynı döngü başladı! Meral Akşener liderler turunda
Siyaset

Aynı döngü başladı! Meral Akşener liderler turunda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masanın 26 Ocak’ta düzenlenecek 12. toplantısından önce liderler turuna başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 01:23:00 - 2023-01-21 01:42:59
Aynı döngü başladı! Meral Akşener liderler turunda

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masa 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde toplanacak.

11 kez toplanan 6'lı masanın 12. toplantısından önce de aynı döngü gereği liderler turu başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Akşener’in Karamollaoğlu’nu ziyareti yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kılıçdaroğlu ile de bir saate yakın görüşen Meral Akşener, liderler turu kapsamında 23 Ocak Pazartesi günü Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.

Akşener’in Salı günü de son olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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