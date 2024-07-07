Aynı anda harekete geçiyorlar! Bunların alayının tasması küresel çetenin elinde

Hikmet Genç, Akşam gazetesindeki köşe yazısında Kayseri'deki provokasyonlarla ilgili gözaltına alınanların durumunu değerlendirdi. Gözaltına alınan bin 855 kişiden 468'inin suç kaydının bulunduğunu belirten Genç, Türkiye'de ve Suriye'nin kuzeyinde provokatörlerin eşzamanlı harekete geçtiğini vurguladı. Genç, bu olayların büyük bir planın parçası olduğunu ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Napolyon komutanına sorar;

"Savaşı neden kaybettik?"

Komutan sebepleri saymaya başlar;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-"Cephane bitti..,"

Napolyon, "Tamam gerisini saymana gerek yok" der.

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Kayseri'deki provokasyon ile ilgili gözaltına alınan 1855 şüpheliden 468'inin suç kaydı varmış.

Her şeyi anlamak için kâfi değil mi?..

Türkiye'de provokatörlerin Suriyelilere yönelik düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye'nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana geldi.

Gözaltına alınan 1855 şüpheliden 468'inin suç kaydı olması ve eşzamanlı harekete geçmeleri oyunun ne kadar büyük olduğunu anlamak için yeterli.

Irkçılık pompalayan, faşist söylemlerle nefret kusan o aşağılık (güya muhalif) medya ve siyasetçilerin de kime hizmet ettikleri gayet net değil mi?

Aynı anda harekete geçiyorlar.

Hepsinin tasması emperyalistlerin ve dahi küresel çetenin elinde!.."