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Sağlık Aynı aileden altıncı kişi de hayatını kaybetti! Virüsü bakın nerede kapmışlar
Sağlık

Aynı aileden altıncı kişi de hayatını kaybetti! Virüsü bakın nerede kapmışlar

Rize'de 5 kişinin 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybettiği aileden bir kişi daha koronavirüse yenik düştü. Aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Koronavirüs tedavisi gördüğü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireyleri arasında virüsün yayıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:50:00 -
Aynı aileden altıncı kişi de hayatını kaybetti! Virüsü bakın nerede kapmışlar

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç'e rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucunda 6 Kasım tarihinde hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç ise 12 Kasım'da hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.

Aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirdi. Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman da dün hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü bildirildi.

Cenaze ve taziyede bir araya gelmişlerdi

Rize'de yaklaşık 1,5 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi ile tedavisi süren 6 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı. Koronavirüs tedavisi gördüğü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireyleri arasında virüsün yayıldığı öğrenildi.

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